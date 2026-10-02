"Ależ Ty jesteś infantylny". Polityk KO do Morawieckiego

W Dzienniku Ustaw pojawiły się rozporządzenia obniżające stawkę VAT i akcyzę na paliwa do 31 grudnia. Regulacja ma stanowić źródło finansowania kolejnej odsłony rządowego pakietu CPN (Ceny Paliw Niżej). Ustawa przewiduje 60-proc. podatek od nadmiarowych zysków osiągniętych ze sprzedaży paliw ciekłych w okresie od 1 marca 2026 r. do 31 marca 2027 r.

Prezydent Nawrocki podpisał ustawę

Prezydent Karol Nawrocki poinformował w czwartkowym orędziu, że podpisał ustawę, która wprowadza podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Jednocześnie skierował ją w trybie następczym do Trybunału Konstytucyjnego. Oznacza to, że przepisy mogą wejść w życie, podczas gdy ich zgodność z konstytucją będzie badana przez TK.

W wystąpieniu przywódca stwierdził, że "dzisiaj ceny paliw są najwyższe, odkąd pamiętamy, a "na stacjach cena benzyny przekracza 8 zł za litr, a olej napędowy przebił już 9 zł". – Cena paliw wpływa na wszystko. Jest obecna w cenie chleba dowożonego do sklepu, mleka, produktów dla dzieci czy materiałów budowlanych. Dlatego od miesięcy domagam się rozwiązań, które mają prowadzić do realnego obniżenia kosztów paliw. Wszyscy pamiętamy te kampanijne obietnice. Tylko nas wybierzcie, a benzyna będzie po 5,19 zł – wskazał.

Budka odpowiada Morawieckiemu

Były premier Mateusz Morawiecki przypomniał Donaldowi Tuskowi jego wpis z 22 grudnia 2025 roku, kiedy obecny szef rządu napisał: "Paliwo po 5,18. Mogę być winny grosika?".

"Donald, czekamy na podobnego tweeta! Możesz być winny nawet grosika, byle takie ceny były" –napisał na portalu X Morawiecki.

Na wpis lidera Rozwoju Plus zareagował europoseł Koalicji Obywatelskiej Borys Budka.

"Ależ Ty jesteś infantylny. Nie dziwię się, że nawet prezes miał Cię dość" – napisał na portalu X deputowany do Parlamentu Europejskiej.

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