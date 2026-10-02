Niższe ceny paliw. Opublikowano rozporządzenia

Prezydent Karol Nawrocki poinformował w czwartkowym orędziu, że podpisał ustawę, która wprowadza podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Jednocześnie skierował ją w trybie następczym do Trybunału Konstytucyjnego. Oznacza to, że przepisy mogą wejść w życie, podczas gdy ich zgodność z konstytucją będzie badana przez TK.

Regulacja ma stanowić źródło finansowania kolejnej odsłony rządowego pakietu CPN (Ceny Paliw Niżej). Ustawa przewiduje 60-proc. podatek od nadmiarowych zysków osiągniętych ze sprzedaży paliw ciekłych w okresie od 1 marca 2026 r. do 31 marca 2027 r.

Obniżka VAT i akcyzy na paliwa

W piątek w Dzienniku Ustaw zostały opublikowane rozporządzenia ministra finansów i gospodarki w sprawie obniżenia stawek VAT oraz podatku akcyzowego na niektóre paliwa silnikowe. Akcyza na benzyny spadła z 1529 zł/1000 litrów do 1239 zł/1000 litrów, natomiast na olej napędowy z 1160 zł/1000 litrów na 880 zł/1000 litrów. Również do 880 zł/1000 litrów obniżona została stawka na biokomponenty, stanowiące samoistne paliwa. Rząd obniżył również stawkę VAT na paliwa z 23 do 8 proc. Oba rozporządzenia wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. Obniżki obu podatków będą obowiązywać do 31 grudnia 2026 r. Stawki akcyzy będą takie same jak przy pierwszym pakiecie CPN. Wówczas rząd podkreślał, że to najniższy poziom wymagany przez Unię Europejską.

Niższe ceny paliw na stacjach mamy zobaczyć w sobotę. Zgodnie z informacją przekazaną przez ministra energii, w piątek około południa zostanie opublikowane obwieszczenie o cenach maksymalnych. – Od razu po decyzji prezydenta, gdy ustawa wpłynęła do Rządowego Centrum Legislacji, przystąpiliśmy do pracy nad rozporządzeniami. Po tym, jak te rozporządzenia będą gotowe, będziemy pracować nad obwieszczeniem. Chcemy je wydać dzisiaj tak, aby od jutra ceny były niższe i obowiązywały w całym kraju – mówił Miłosz Motyka w Polskim Radiu. – Ceny paliw, zależnie od cen hurtowych, będą niższe. Prognozujemy 1,2 zł na litrze benzyny 95 i 1,3 zł na litrze oleju napędowego – wskazał.

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