Kaczyński o decyzji Nawrockiego: Tusk nie ma już alibi

Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę, która wprowadza podatek od nadzwyczajnych zysków przedsiębiorstw z sektora paliwowego. Jednocześnie skierował ją w trybie następczym do Trybunału Konstytucyjnego. Oznacza to, że przepisy mogą wejść w życie, podczas gdy ich zgodność z konstytucją będzie badana przez TK.

Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw w czwartek wieczorem. Minister finansów Andrzej Domański stwierdził, że "już w weekend ceny na stacjach paliwowych będą niższe, szacunkowo o około 1,2-1,3 zł na litrze".

Kaczyński: Rząd ma wszelkie narzędzia, aby obniżyć ceny paliw choćby od jutra

Prezes PiS Jarosław Kaczyński, komentując decyzję prezydenta, napisał, że "mamy rekordowe ceny na stacjach, choć przecież ceny ropy wcale rekordowe nie są, a złotówka ma wyższą wartość wobec dolara niż przed laty". Jego zdaniem rząd powinien wykorzystać nowe przepisy do szybkiego obniżenia cen.

"Rząd ma wszelkie narzędzia, aby obniżyć ceny choćby od jutra. Czy rano na pylonach zobaczymy 5,19 zł za litr paliwa?" – napisał lider PiS na platformie X. Dodał, że "wiemy, ile znaczą opowieści Donalda Tuska".

Prezydent: Zakończę proces ustawiania Polaków w roli politycznych zakładników

W czwartkowym orędziu Nawrocki przekonywał, że odpowiedzialność za wysokie ceny paliw oraz za konstytucyjność przyjętych rozwiązań ponosi rząd. Prezydent zapowiedział również, że nie zgodzi się na finansowanie – jak to określił – "katastrofy finansowej rządu" środkami z kieszeni obywateli.

– Nie pozwolę rządowi dłużej odsuwać od siebie odpowiedzialności za tę trudną sytuację. Podpisałem ustawę dotyczącą nadmiarowych zysków koncernów paliwowych i zakończę proces ustawiania Polaków w roli politycznych zakładników – wskazał.

Prezydent dodał, że "obniżki na stacjach mają nastąpić od razu i powinny doprowadzić ceny paliw do poziomu obiecanego Polakom w kampanii wyborczej".

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