"Ja bym radził Sławkowi...". Polityk PiS wbija szpilę Mentzenowi

Głowa państwa ogłosiła w czwartek podpisanie ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych i skierowanie jej w trybie następczym do Trybunału Konstytucyjnego.

W orędziu do narodu prezydent stwierdził, że "dzisiaj ceny paliw są najwyższe, odkąd pamiętamy, a "na stacjach cena benzyny przekracza 8 zł za litr, a olej napędowy przebił już 9 zł".

Czarnek: Radziłbym Sławkowi, żeby skupił się na partii

Decyzję prezydenta skrytykował współlider Konfederacji Sławomir Mentzen. "Podatek od nadzwyczajnych zysków, nakładany wstecz, jest w oczywisty sposób sprzeczny z Konstytucją" – napisał parlamentarzysta na portalu X. "Bardzo żałuję, że Prezydent poddał się propagandzie Donalda Tuska i zgodził się na ten podatek. Dotknie to Polaków oszczędzających w funduszach będących akcjonariuszami Orlenu, a także samych akcjonariuszy, którzy zostaną obrabowani przez rząd Tuska" – dodał.

Mentzen przyznał, że miał "wielką nadzieję, że ten Prezydent będzie chronił Polaków przed podatkami". "A wyszło jak zwykle" – stwierdził prezes partii Nowa Nadzieja.

Do słów wpółlidera Konfederacji odniósł się na piątkowej konferencji prasowej wiceprezes PiS Przemysław Czarnek. – Drogi Sławku, chciałbym, żebyś skupił się na rzeczywistości Polaków i powiedział Polakom, jak ma ona wyglądać w przyszłości, a nie na wyciąganiu wniosków z rzeczy, które są zupełnie oczywiste. Pan prezydent jednoznacznie powiedział, że nie chce, aby dalej Polacy byli szantażowani i żeby utrzymywane były ceny paliw na maksymalnym poziomie, najwyższym w historii – powiedział parlamentarzysta.

– Ja bym radził Sławkowi, żeby bardziej skupił się na partii, która nie jest w stanie uzbierać nawet 3000 podpisów poparcia za kandydatem na prezydenta Krakowa, to jest problem dzisiaj Konfederacji, a nie wyciąganie wniosków z czegoś, co jest zupełnie absurdalne – dodał.

Oto postulat PiS

Przemysław Czarnek wskazał również, co proponuje w tej sprawie Prawo i Sprawiedliwość.

– Żądamy już dzisiaj obniżki cen paliw o co najmniej 2 zł – podkreślił wiceprezes ugrupowania.

Były minister edukacji i nauki podkreślił, że "dzisiaj rząd ma więcej pieniędzy z tytułu wpływów podatkowych, z tego, że łupi Polaków, w tym rolników w szczególności i szantażuje Polaków zupełnie bezzasadnie, bo dzisiaj ceny paliw powinny spaść o 2 zł bez tej ustawy, a z tą ustawą natychmiast, będziemy kontrolować dzisiaj na pylonach, jak to wygląda".

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