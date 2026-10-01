Warzecha: Kompletnie nie zgadzam się z Mentzenem. Jestem zaskoczony

"Politycy muszą przestać okłamywać Polaków. Powrót służby wojskowej jest konieczny!" – napisał Mentzen na X w poście pokazującym fragment jego nagrania na YouTube, w którym omawiał tematykę wojskową i sposób stworzenia w Polsce rezerw dla wojska. (Chodziłoby powszechne szkolenia 19-latków). W czwartek polityk opublikował na X kolejny wpis, w którym stwierdził m.in., że powszechnych szkoleń dla 19-latków, czyli tzw. roczników wchodzących nigdy nie należało w Polsce zawieszać.

Przypomnijmy, że pobór w formule obowiązkowej służby wojskowej został zawieszony w 2010 roku. Ostatni porób odbył się w roku 2008.

Koncepcja Mentzena zaczyna być komentowana w mediach. Głos zabrał między innymi Łukasz Warzecha.

Publicysta "Do Rzeczy" kategorycznie nie zgadza się w tej sprawie z prezesem Nowej Nadziei i jednym z liderów Konfederacji. W szybkim komentarzu podał cztery argumenty.

Pobór w Polsce? Warzecha: Nie zgadzam się z Mentzenem

"Po pierwsze – pan Sławomir Mentzen wspomina o tym, że nie należało zawieszać poboru, co oznacza, że chciałby przywrócenia zasadniczej służby wojskowej, czyli nieelastycznego wcielania ludzi do wojska w warunkach koszarowych. To zadziwiające, bo w dyskusjach pojawia się bardzo dużo metod alternatywnych, znacznie lepszych". – zwrócił uwagę Warzecha.

Kolejna kwestia dotyczy różnicy między dobrze wyszkolonym żołnierzem a rekrutem z powszechnego poboru. "Po drugie – bardzo dyskusyjna jest wartość armii z powszechnego poboru na współczesnym polu walki" – napisał Warzecha.

"Po trzecie – kluczowa jest sprawa przekonania obywateli, że warto walczyć za kraj. Przywróceniem zasadniczej służby wojskowej się tego na pewno nie zrobi" – przypomniał publicysta.

Wreszcie uwaga ostatnia – kwestia ekonomii. "Po czwarte – szkolenie mas ludzi bardzo dużo kosztuje, a efektywność wydanych na to pieniędzy jest co najmniej wątpliwa" – napisał Warzecha.

"Uważam, że można, a nawet należy dyskutować o jakiejś formie powszechnego PRZESZKOLENIA, ale na pewno nie o przywróceniu ZSW" – podsumował.

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