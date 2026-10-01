Tajemnicza przesyłka w siedzibie żandarmerii. Nowe fakty

Jak informuje RMF FM, w środę do siedziby żandarmerii przysłano kopertę, w której znajdowała się pocztówka. W środku nie było żadnej substancji. List został nadany z Niemczech.

Po otwarciu przesyłki dwóch żandarmów oraz cywil źle się poczuli. Mieli podrażnioną skórę na twarzy i na rękach. Zostali odwiezieni do szpitala. Po przebadaniu opuścili placówkę.

O incydencie zostały poinformowane Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Służba Kontrwywiadu Wojskowego. Jak poinformowało MON, „badanie przesyłki przesłanej do jednej z jednostek wojskowych w woj. podkarpackim wykluczyło obecność środków chemicznych, biologicznych i radiologicznych”.

Nowe informacje

W czwartek rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Lublinie prok. Marcin Kozak przekazał nowe informacje w sprawie. List miał dotrzeć do żandarmerii ok. godz. 10. Przyjęła go pracownica cywilna jednostki i przekazała zastępcy szefa placówki ŻW, który otworzył przesyłkę.

W środku nie było żadnego proszku lub płynu. Znajdowała się tam jedynie kartka z podpisem "Pozdrawiam Złota”.

– Po chwili funkcjonariusz ŻW poczuł duszności i został przewieziony do najbliższego szpitala. Wkrótce objawy drapania w gardle zgłosiły jeszcze dwie osoby: funkcjonariusz Żandarmerii Wojskowej oraz pracownik cywilny wojska. Obie te osoby również zostały przewiezione do szpitala, gdzie udzielono im pomocy medycznej – przekazał prok. Kozak.

Przybyli na miejsce pracownicy sanepidu nie stwierdzili skażenia biologicznego, radiacyjnego i jakiegokolwiek innego.

W tej chwili prowadzone jest postępowanie pod kątem próby narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Śledczy nie chcą zaradzać więcej szczegółów. Wiadomo, że jedną z czynności będzie próba ustalenia nadawcy przesyłki.

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