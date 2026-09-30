Trzy osoby przewiezione do szpitala po otwarciu tajemniczej przesyłki

Jak informuje RMF FM, do siedziby żandarmerii przysłano kopertę, w której znajdowała się pocztówka. W środku nie było żadnej substancji. List został nadany z Niemczech.

Po otwarciu przesyłki dwóch żandarmów oraz cywil źle się poczuli. Mieli podrażnioną skórę na twarzy i na rękach. Zostali odwiezieni do szpitala. Po przebadaniu opuścili placówkę.

O incydencie zostały poinformowane Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Służba Kontrwywiadu Wojskowego. Jak poinformowało MON, „badanie przesyłki przesłanej do jednej z jednostek wojskowych w woj. podkarpackim wykluczyło obecność środków chemicznych, biologicznych i radiologicznych”.

Polska gotowa na rosyjskie prowokacje?

W sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski ankietowanym zadano pytanie: "W ostatnich miesiącach dochodziło do incydentów przypisywanych Rosji, takich jak naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, akty sabotażu, podpalenia i cyberataki. Czy Pana/Pani zdaniem Polska jest przygotowana na tego typu rosyjskie prowokacje?".

51,3 proc. uczestników sondażu uważa, że Polska nie jest przygotowana na wrogie działania ze strony Rosji, w tym 27,1 proc. badanych odpowiedziało "raczej nie", a 24,2 proc. – "zdecydowanie nie".

Łącznie 38,5 proc. ankietowanych ocenia przygotowanie Polski pozytywnie, w tym odpowiedź "raczej tak" wskazało 31,4 proc. badanych, natomiast pełne przekonanie o gotowości państwa ("zdecydowanie tak") deklaruje 7,1 proc. ankietowanych.

Zdania w tej kwestii nie ma 10,2 proc. badanych.

Sondaż został przeprowadzony przez United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski w dniach 18-20 września 2026 roku na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie n=1000 dorosłych Polaków. Badanie zrealizowano metodą mix-mode online oraz telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CAWI / CATI). Błąd oszacowania wynosi 3 proc., przy progu ufności 0,95.

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