"Odnosi sukcesy". Hennig-Kloska podsumowała rok funkcjonowania systemu kaucyjnego

Wprowadzony w październiku 2025 roku system kaucyjny przewiduje, że do napojów w butelkach plastikowych (do 3 litrów), metalowych puszkach (do 1 litra) doliczana jest kaucja 50 groszy, którą można odzyskać po oddaniu opakowania.

Z okazji rocznicy działalności systemu MKiŚ przekazało dane dotyczące jego skuteczności. W ciągu ostatnich 12 miesięcy Polacy zwrócili ponad 5 mld opakowań wykonanych z plastiku oraz metali. Do końca lipca było to 3,2 mld opakowań. Obecnie w kraju działa 65,5 tys. punktów zbiórki, w tym 17,5 tys. z automatami kaucyjnymi. To właśnie przez automaty przechodzi już 88 proc. zwracanych opakowań.

"Dane pokazują, że system kaucyjny działa, a jego wprowadzenie miało sens. W pierwsze urodziny systemu kaucyjnego dziękuję osobom, które z niego korzystają na co dzień i tym, którzy pomagali w jego organizacji. Podstawowe założenie to system kaucyjny wygodny dla obywatela, dlatego cały czas musi się on rozwijać" – napisała w mediach społecznościowych minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska.

Polacy korzystają z systemu kaucyjnego

W raporcie Krajowego Systemu Kaucyjnego Zwrotka wskazano, że największa zmiana w porównaniu z badaniem przeprowadzonym w kwietniu dotyczy korzystania z systemu kaucyjnego.

Okazuje się, że 75 proc. ankietowanych oddaje opakowania i zamierza robić to dalej. W pierwszym badaniu odsetek ten wyniósł 62 proc.

Odsetek badanych, którzy jeszcze nie korzystają z systemu kaucyjnego, ale planują zacząć to robić, zmniejszył się z 19 do 6 proc.

"Najważniejsza zmiana nie polega wyłącznie na tym, że przybyło użytkowników systemu. Widzimy, że zwrot opakowań został włączony w codzienne zachowania konsumentów. Trzy czwarte badanych korzysta z systemu i zamierza robić to dalej, a 77 proc. użytkowników łączy zwrot opakowań z zakupami w tym samym sklepie. To oznacza, że system kaucyjny stał się częścią codziennego obiegu opakowań i zakupów" – tłumaczy Aleksander Traple, prezes Krajowego Systemu Kaucyjnego Zwrotka.

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