Kolejne problemy z systemem kaucyjnym. Straty liczone w milionach

Wprowadzony w październiku 2025 roku system kaucyjny przewiduje, że do napojów w butelkach plastikowych (do trzech litrów), metalowych puszkach (do 1 litra) doliczana jest kaucja 50 groszy, którą można odzyskać po oddaniu opakowania. O tym, czy dane opakowanie jest objęte kaucją, informuje znak kaucyjny nadrukowany na etykiecie lub puszce – dwie strzałki tworzące prostokąt z napisem "kaucja" i z jej kwotą. Aby odzyskać kaucję, nie trzeba mieć paragonu, ale opakowanie nie może być zgniecione.

Rozwiązanie jest coraz powszechniej krytykowane. Jak się okazuje, system kaucyjny doprowadził również do kłopotów miejskie spółki zarządzające odpadami. W Krakowie tamtejsze Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w pierwszym półroczu zarobiło o 9,5 mln zł mniej w porównaniu z poprzedni rokiem. Powód jest prosty: plastik i aluminium, które jeszcze niedawno trafiały do MPO i przynosiły dochód, teraz są oddawane do butelkomatów.

Podobna sytuacja ma miejsce w Olsztynie. Tamtejsze MPO zarobiło zanotowało stratę blisko 650 tysięcy złotych.

– Widzimy, że system kaucyjny jest niestety kolejnym sposobem przerzucania kosztów produkcji opakowań na konsumenta i tracą na tym wszyscy, przede wszystkim nasi mieszkańcy – mówi prezydent miasta Robert Szewczyk.

System kaucyjny w Polsce

Pod koniec sierpnia resort klimatu i środowiska informował, że od początku funkcjonowania systemu kaucyjnego do końca lipca tego roku zebrano 3,2 mld butelek i puszek z logo kaucji, a tylko w lipcu było to 900 mln opakowań.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska informowało też wówczas, że w Polsce funkcjonuje ponad 60 tys. punktów zbiórki, a liczba automatów odbierających opakowania wynosi 17,5 tys.

Jednym z głównych celów wprowadzenia systemu kaucyjnego w Polsce jest osiągnięcie unijnych poziomów selektywnej zbiórki opakowań po napojach – 77 proc. do 2028 roku i 90 proc. od 2029 roku.

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