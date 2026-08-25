Zmiany w systemie kaucyjnym? Minister zdradza szczegóły

Paulina Hennig-Kloska, minister klimatu i środowiska, mówiła w RMF FM o zmianach w systemie kaucyjnym.

Zmiany w systemie kaucyjnym. Ważność bonu zostanie wydłużona?

Oceniła, że obecny, 30-dniowy okres ważności bonów kaucyjnych, jest niezadowalający społecznie. Poinformowała, że jesienią pojawi się wniosek o wpis do wykazu prac rządu nad wydłużeniem ważności bonów. Zdaniem minister klimatu i środowiska bony powinny być one ważne minimum kwartał, "a nikomu nic by się nie stało, gdyby było to sześć miesięcy".

"Małpki" w systemie kaucyjnym?

Ponadto, jak poinformował Paulina Hennig-Kloska, trwają prace nad ustawą w sprawie rozszerzenia systemu kaucyjnego o "małpki".

– Pracujemy nad ustawą łącznie i rozszerzającą system kaucyjny o ten element małego szkła niezwrotnego w postaci „małpek” i jeśli chodzi o wydłużenie ważności bonu – powiedziała.

Minister zapewniła, że nie będzie konieczności wymiany wszystkich butelkomatów, ponieważ większość punktów odbioru już jest dostosowana do obsługi szkła. – Szkło pierwotnie miało być w systemie i ono dobrowolnie może do systemu wchodzić, więc rozumiem, że większość punktów odbioru musiała być do tego dostosowana – dodała.

Paulina Hennig-Kloska wyjaśniła, że system kaucyjny musi być wygodny i transparentny, a operatorzy są zobowiązani do jego ciągłego doskonalenia. – Pojawia się coraz więcej automatów. Bardzo dobrze. Pojawiają się automaty, które w szybki sposób przyjmują butelki i zwracają kaucję, więc należy w ten sposób rozwijać system – przyznała.

System kaucyjny w Polsce

Wprowadzony w październiku 2025 roku system kaucyjny przewiduje, że do napojów w butelkach plastikowych (do 3 litrów), metalowych puszkach (do 1 litra) doliczana jest kaucja 50 groszy, którą można odzyskać po oddaniu opakowania. O tym, czy dane opakowanie jest objęte kaucją, informuje znak kaucyjny nadrukowany na etykiecie lub puszce – dwie strzałki tworzące prostokąt z napisem "kaucja" i z jej kwotą. Aby odzyskać kaucję, nie trzeba mieć paragonu, ale opakowanie nie może być zgniecione.

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