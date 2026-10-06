Sprawa Romanowskiego. Wójcik: Chodzi o to, żeby spektakl dalej trwał

W środę minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek zapowiedział, że prokuratura złoży zażalenie na przyznanie Marcinowi Romanowskiemu listu żelaznego. Dokument wpłynął do sądu we wtorek. Waldemar Żurek nazwał sędziego, który wydał orzeczenie tzw. "neosędzią". Ocenił też, że sędzia Mielcarek "jednoosobowo próbuje zapewnić nietykalność człowiekowi podejrzanemu o gigantyczne nadużycia w Funduszu Sprawiedliwości".

Wójcik: Polityczne przedstawienie

Komentując sprawę wokół Romanowskiego, Michał Wójcik stwierdził, że jest to "zabawna historia".

– Ktoś chce wyjaśnić to, co się działo w Funduszu Sprawiedliwości i mówi o tym trzy lata. Romanowski składa wniosek o list żelazny a sędzia go przyznaje. (...) nagle się okazuje, że minister sprawiedliwości mówi, że on jednak nie chce tego wyjaśniać – powiedział.

Poseł PiS jest "w 100 proc. pewny", że celem rządzących nie jest postawienie byłego wiceministra sprawiedliwości przed sądem. Jak wskazał, chodzi o polityczny teatr i utrzymanie poparcia żelaznego elektoratu.

– Teraz człowiek, który jest regularnie atakowany przez obóz rządowy mówi: "dobrze, chcę tych wyjaśnień". I to jest wielkie zaskoczenie dla wszystkich. Sędzia mówi, że list żelazny się nadaje bo inne środki nie pomogły (...) inne środki nie mogą być zastosowane. No to o co chodzi w tej sytuacji? Chodzi o to, żeby go ścigać, żeby go gonić, żeby ten spektakl dalej trwał. To jest oszustwo wobec ludzi – wskazał.

Wójcik zapewnił, że Romanowski "nie ukradł ani złotówki" i "nie przywłaszczył tych środków, ani złotówki dla siebie".

– Poseł, który ma cztery zarzuty korupcyjne, gdzie to jest gruba sprawa, tam są duże pieniądze, chodzi na wolności. Więc ciekawa historia, Romanowski ani złotówki dla siebie i jest ścigany, natomiast Król ma takie zarzuty, chodzi o grube pieniądze i jest na wolności – wyjaśnił.

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