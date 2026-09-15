Były wiceminister sprawiedliwości w rządzie PiS z zarzutami

Prokuratura informuje, że "dowody zgromadzone w sprawie pozwoliły na przyjęcie dostatecznie uzasadnionego podejrzenia, że Michał W. w okresie od dnia 2 lutego 2021 r. do 7 listopada 2023 r. przekroczył uprawnienia i nie dopełnił obowiązków jako funkcjonariusz publiczny – sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości".

W. wykonywał wtedy obowiązki w zastępstwie ministra sprawiedliwości "w sprawach dotyczących Służby Więziennej oraz Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej, w tym w zakresie podpisywania decyzji i postanowień administracyjnych oraz wewnętrznych aktów normatywnych dotyczących Służby Więziennej".

"W związku ze skierowaniem przez prokuratora do Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej wniosku w tym przedmiocie, Michał W. w dniu 17 kwietnia 2026 r. złożył oświadczenie o wyrażeniu zgody na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej za czyn objęty treścią wniosku (...). Po ogłoszeniu zarzutu Michał W. został przesłuchany w charakterze podejrzanego. Nie przyznał się do popełnienia czynu" – czytamy.

Tusk zmartwiony tempem rozliczeń

Idąc po władzę, Donald Tusk zapowiadał rozliczenie polityków PiS za popełnione przestępstwa. Podczas niedawnego wydarzenia "Campus Polska Przyszłości" w Olsztynie, premier został zapytany o największy sukces i porażkę swojego rządu. Szef rządu przyznał, że bardzo martwi go tempo rozliczeń.

Dodał, że gdzieś "metą, celem politycznym" powinno być "wygaszenie tych najbardziej gorących konfliktów między ludźmi".

– Ale żeby to się stało możliwe, potrzebne jest uczciwe, głębokie rozliczenie zła. I czy to jest zło pisowskie, po naszej stronie też się zdarza. Musimy pokazać, że jesteśmy gotowi to rozliczyć – mówił.

Donald Tusk ocenił przy tym, że szybkie rozliczenia nie są możliwe "bez łamania takich absolutnie fundamentalnych praw człowieka". Przekonywał, że nie może "wsadzić kogoś do więzienia", bez właściwej ścieżki uwzględniającej prokuraturę i sądy.

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