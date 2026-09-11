Tworzył treści dla MLH i Michała Marszała. Przerywa milczenie

Twórca, który przez lata przygotowywał memy i wybierał treści dla Make Life Harder i Michała Marszała, zakończył z nimi współpracę. Ma żal do Marszała o zamilczenie jego wkładu w sukces profilu. Elementem, który przelał czarę goryczy okazał się podcast Adama Bila "Kim jest Marek Kornacki? Twórca konta memowego o Szczecinie", z którego Felozaurus miał się dowiedzieć, że został całkowicie pominięty w opowieści o popularnym koncie na Instagramie.

Przez lata współtworzył MLH i konto Michała Marszała. Nawet o nim nie wspomniał

"Przez sześć ostatnich lat oglądaliście na profilach MLH i Michał Marszał przesyłane przeze mnie wiadomości, memy, video, trendujące internetowe nagrania. Sam również tworzyłem swoje rzeczy, które pojawiały się na tych profilach. Wiem, że wielu z Was również podsyła na nie swoje materiały, ale musicie wiedzieć, że przez te wszystkie lata robiłem to tak naprawdę jak moją pełnowymiarową pracę. Byłem trochę filtrem i kreatorem tego, co oglądaliście" – podkreślił w swoim oświadczeniu Felozaurus.

"Przez lata robiłem research dla MLH, a później kontynuowałem tę samą pracę z Michałem Marszałem, gdzie od listopada ubiegłego roku byłem osobą zatrudnioną, która nadal przekopywała internet, żebyście mieli co czytać i nad czym parsknąć. Od rzeczy poważnych do tych absurdalnych" – wyjaśnił.

"Wierzyłem w społeczność. Rozumiałem, że każdy ma swoje problemy, biznesy, życie prywatne, że wiele się zmienia. Od lipca pożegnałem się również z Marszałem. Dopiero z tego wywiadu dowiedziałem się, że w opowieści o tym koncie zabrakło mnie i pracy, którą przez lata przy nim wykonywałem. Początkowo przez długi czas bez wynagrodzenia" – kontynuował twórca internetowy.

"Więc chciałem zostawić po tych latach ślad. To kawał mojego życia, niezliczonych godzin, wielu wydarzeń jakie zostają ze mną. Nie godzę się jednak na tak łatwe zapominanie o tym wszystkim co robiłem i ciszę. Nigdy nie chciałem być memiarskim kontem, bo za bardzo cenię sobie mój spokój i naturę. Dziękuję Wam, że tu zawitaliście. Mam świadomość, że większość z Was przyszła po oznaczeniach u MLH i Marszała, z tej małej części, jaką widzieliście u nich na stories. Kończę ten etap. Felozaurus to Michał. Tyle mogę zdradzić" – zakończył.

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