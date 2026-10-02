Pionki Temidy

Z półdystansu II Od prapremiery sztuki Reginalda Rose’a minęły już trzy ćwiartki wieku, lecz jej wymowa pozostaje jak najbardziej aktualna. Ponad wszelką wątpliwość dowodzi tego inscenizacja w warszawskim Teatrze Współczesnym, o której można się wyrażać wyłącznie w superlatywach.

Krytyka wymiaru sprawiedliwości zyskuje nowe, wyraziste oblicze. Powstało studium nietolerancji, zwłaszcza uprzedzeń społecznych. Dramat koncentruję uwagę publiczności ascetyczną formą i zegarmistrzowską precyzją. Oszczędna scenografia ułatwia wnikliwą obserwację postaci.