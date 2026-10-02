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  • Tomasz Zbigniew ZapertAutor:Tomasz Zbigniew Zapert

Pionki Temidy

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Teatr. Zdj. ilustracyjne
Teatr. Zdj. ilustracyjne Źródło: Unsplash / ARTO SURAJ
Z półdystansu II Od prapremiery sztuki Reginalda Rose’a minęły już trzy ćwiartki wieku, lecz jej wymowa pozostaje jak najbardziej aktualna. Ponad wszelką wątpliwość dowodzi tego inscenizacja w warszawskim Teatrze Współczesnym, o której można się wyrażać wyłącznie w superlatywach.

Krytyka wymiaru sprawiedliwości zyskuje nowe, wyraziste oblicze. Powstało studium nietolerancji, zwłaszcza uprzedzeń społecznych. Dramat koncentruję uwagę publiczności ascetyczną formą i zegarmistrzowską precyzją. Oszczędna scenografia ułatwia wnikliwą obserwację postaci.

Źródło: DoRzeczy.pl
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