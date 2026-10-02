Trzęsienie ziemi w polskiej spółce. Rezygnacje w zarządzie

Powodem jest wydane przez Sąd postanowienie, na mocy którego cofnięto spółce zezwolenie na wykonywanie zarządu własnego w toku postępowania sanacyjnego, podała spółka. W konsekwencji bieżące zarządzanie przedsiębiorstwem zostało przejęte przez zarządcę masy sanacyjnej, Pawła Głodka.

To ona będzie pełniła obowiązki prezesa PKP Cargo

"Jednocześnie rada nadzorcza PKP Cargo podjęła uchwałę o oddelegowaniu Moniki Stareckiej, członka rady nadzorczej spółki, do czasowego wykonywania czynności prezesa zarządu PKP Cargo SA w restrukturyzacji. Oddelegowanie obowiązywać będzie od 2 października do 31 grudnia 2026 r." – czytamy w komunikacie.

Zmiany personalne nie wpływają na kierunek prowadzonej restrukturyzacji ani bieżącą działalność operacyjną PKP Cargo. Spółka kontynuuje realizację przewozów, obsługę klientów oraz prowadzi działania przewidziane w zatwierdzonym Planie Restrukturyzacyjnym. Równolegle prowadzone są dalsze prace nad propozycjami układowymi oraz rozmowy z wierzycielami, których celem jest wypracowanie porozumienia umożliwiającego zakończenie postępowania sanacyjnego, podkreślono w materiale.

Priorytetem zapewnienie ciągłości działalności spółki

"Priorytetem jest dziś zapewnienie ciągłości działalności PKP Cargo oraz sprawne doprowadzenie procesu restrukturyzacji do końca. Będę ściśle współpracować z zarządcą oraz radą nadzorczą, aby wypracować porozumienie z wierzycielami, zakończyć postępowanie sanacyjne i stworzyć solidne podstawy dla dalszego rozwoju PKP Cargo. Wierzę, że dzięki dotychczasowym efektom działań naprawczych oraz zaangażowaniu całego zespołu możemy przywrócić spółkę na trwałą ścieżkę wzrostu i umocnić jej pozycję na zmieniającym się rynku kolejowych przewozów towarowych" – powiedziała p.o. prezesa zarządu PKP Cargo w restrukturyzacji Monika Starecka, cytowana w materiale.

Grupa PKP Cargo jest operatorem kolejowych przewozów towarowych w Polsce i Unii Europejskiej. PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. W 2025 r. miało 3,79 mld zł skonsolidowanych przychodów.

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