Kłopoty polskiej spółki. Dokument jest już w sądzie

Dokument określa zasady restrukturyzacji zobowiązań spółki i jest efektem uzgodnień prowadzonych z wierzycielami oraz radą wierzycieli.

Najważniejsze zmiany względem poprzedniej wersji dotyczą wprowadzenia mechanizmu dodatkowego zaspokojenia wierzycieli dzięki środkom, które spółka oczekuje pozyskać w związku z roszczeniem dotyczącym tzw. decyzji węglowej.

Co z podziałem wierzycieli?

"Zmienione propozycje układowe zachowują dotychczasowy podział wierzycieli na sześć grup oraz podstawowe założenia co do wysokości, źródeł oraz terminów zaspokojenia. Wprowadzone zostało natomiast dodatkowe źródło środków na zaspokojenie zobowiązań wierzycieli, którym będą środki faktycznie otrzymane przez spółkę w związku z roszczeniem wobec Skarbu Państwa dotyczącym tzw. decyzji węglowej. Spółka proponuje przeznaczenie na ten cel 50 proc. faktycznie i nieodwołalnie otrzymanych od Skarbu Państwa środków w związku z prowadzonym postępowaniem odszkodowawczym, po pomniejszeniu o wskazane w propozycjach układowych obciążenia publicznoprawne i bezpośrednie koszty dochodzenia roszczenia" – czytamy w komunikacie.

Mechanizm będzie obowiązywał do 31 grudnia 2036 roku lub do momentu całkowitego rozliczenia roszczenia wobec Skarbu Państwa. Dodatkowe środki będą dzielone proporcjonalnie pomiędzy uprawnionych wierzycieli z grup I, III oraz IV, przy czym łączna kwota zaspokojenia nie będzie mogła przekroczyć wysokości ich pierwotnych wierzytelności objętych układem.

"Propozycje układowe, złożone dzisiaj, są efektem wielu miesięcy intensywnej pracy oraz dialogu prowadzonego z wierzycielami. Zależało nam na wypracowaniu rozwiązań, które z jednej strony zapewnią spółce możliwość skutecznego zakończenia procesu restrukturyzacji i dalszego rozwoju, a z drugiej pozwolą zwiększyć potencjalny poziom zaspokojenia wierzycieli. Jednocześnie proponowane rozwiązania uwzględniają potrzeby spółki związane z planowanym pozyskaniem kapitału w drodze emisji akcji. Wierzymy, że przedstawione propozycje odpowiadają na najważniejsze oczekiwania uczestników postępowania i tworzą solidne podstawy do przyjęcia układu" – powiedział prezes Zbigniew Prus, cytowany w materiale.

"Restrukturyzacja spółki PKP Cargo od początku opiera się na poszukiwaniu rozwiązań akceptowalnych dla wszystkich stron postępowania. W ostatnich tygodniach prowadziliśmy intensywne rozmowy zarówno z radą wierzycieli, jak i największymi wierzycielami spółki. Ich efektem są propozycje, które w naszej ocenie w sposób zrównoważony uwzględniają interesy wszystkich uczestników procesu. Dziś przechodzimy do kolejnego etapu postępowania, którego celem jest uzyskanie akceptacji dla przedstawionego układu. Dbamy przy tym o to, by te propozycje nie rzutowały na perspektywy rozwoju spółki. Wspólne działania prowadzone z wierzycielami celem wyegzekwowania odszkodowania za decyzję węglową mogą zwiększyć istotnie szybkość i wysokość otrzymanych finalnie kwot, co paradoksalnie może przynieść spółce większy efekt finansowy, nawet pomimo podziału kwoty odszkodowania pomiędzy spółkę a wierzycieli" – dodał wiceprezes Paweł Miłek.

Skąd będzie pochodzić finansowanie?

Źródłem finansowania gotówkowej części układu ma być planowane dokapitalizowanie spółki, w tym emisja akcji.

Złożone 15 września br. propozycje układowe będą stanowiły podstawę dalszych etapów postępowania restrukturyzacyjnego, w tym głosowania nad układem przez wierzycieli.

"Najważniejsze założenia propozycji układowych

Grupa I – wierzytelności podatkowe

– spłata 75 proc. należności głównych,

– możliwość dodatkowego zaspokojenia w zakresie należności głównych z tytułu decyzji węglowej,

– umorzenie odsetek i należności ubocznych.

Grupa II – wierzyciele handlowi do 50 tys. zł oraz leasing

– spłata 100 proc. należności głównych,

--umorzenie odsetek i należności ubocznych.

Grupa III – banki, instytucje finansowe i więksi wierzyciele handlowi

– spłata 50 proc. należności głównych,

– możliwość dodatkowego zaspokojenia w zakresie należności głównych z tytułu decyzji węglowej,

– umorzenie odsetek i należności ubocznych.

Grupa IV – podmioty z branży kolejowej kontrolowane przez Skarb Państwa

– konwersja 50 proc. wierzytelności z tytułu należności głównych na akcje serii D PKP Cargo,

– możliwość dodatkowego zaspokojenia w zakresie należności głównych z tytułu decyzji węglowej,

– umorzenie odsetek i należności ubocznych.

Grupa V – Zakład Ubezpieczeń Społecznych

– spłata 100 proc. należności głównych i należności ubocznych.

Grupa VI – spółki z Grupy PKP Cargo i pozostali wierzyciele

– spłata 5 proc. należności głównych,

– umorzenie należności głównych w pozostałej części oraz odsetek i należności ubocznych" – wymieniono.

Grupa PKP Cargo jest operatorem kolejowych przewozów towarowych w Polsce i Unii Europejskiej. PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. W 2025 r. miało 3,79 mld zł skonsolidowanych przychodów.

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