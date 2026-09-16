Większość kandydatów, która jest przeciwna działaniom zbrojnym na Ukrainie, została wykluczona z udziału w wyborach, a partia Jedna Rosja, wspierana przez przywódcę, jest przeświadczona o utrzymaniu swojej dominacji w parlamencie.

Putin wzywa Rosjan do udziału w wyborach

Władimir Putin w telewizyjnym orędziu wezwał Rosjan do licznego udziału w wyborach. Jak zaznaczył, każdy głos będzie wsparciem dla rosyjskich żołnierzy, a także potwierdzeniem narodowej jedności.

– Wasz wybór i wasza wola pokażą, że miliony ludzi stoją za naszymi żołnierzami, że jesteśmy zjednoczonym narodem związanym wspólnymi wartościami, pamięcią historyczną i miłością do ojczyzny – mówił prezydent Rosji.

Putin stwierdził również, że wybory będą odpowiedzią na działania tych, którzy chcą osłabić Moskwę, zahamować jej rozwój i odebrać suwerenność.

– Nikt nie zdoła nas podzielić ani zastraszyć, ani podważyć naszego państwa i systemu społeczno-politycznego – mówił przywódca.

Ławrow: Kryzys ukraiński mógł zostać rozwiązany rok temu

Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow stwierdził we wtorek, że USA przedłużają wojnę rosyjsko-ukraińską.

– Kryzys ukraiński mógł zostać rozwiązany rok temu – oznajmił Ławrow. Szef MSZ nawiązał do spotkania Donalda Trumpa z Władimirem Putinem na Alasce. Jego zdaniem wówczas można było zakończyć konflikt, ale USA zdecydowały się kontynuować wojnę.

– Gdyby Amerykanie nie wycofali się z porozumień z Anchorage, gdyby Europa nie wycofała USA z tych porozumień, żylibyśmy bez wojny już od roku. To oczywisty fakt. Wyciągnijcie więc własne wnioski – mówił.

We wrześniu ub. roku spotkanie prezydentów USA i Rosji odbyło się w Anchorage na Alasce. Donald Trump i Władimir Putin rozmawiali nie tylko o perspektywie zakończenia konfliktu na Ukrainie, ale także o kwestiach wzajemnych stosunków obu państw, surowców strategicznych i globalnej rywalizacji.

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