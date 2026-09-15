Ławrow stawia warunki Ukrainie. "Nigdy nie zmieniliśmy naszego stanowiska"

– Nigdy nie zmieniliśmy naszego stanowiska. Jesteśmy gotowi szukać rozsądnych kompromisów w ramach tego stanowiska – oświadczył we wtorek szef MSZ Rosji.

Siergiej Ławrow podkreślił, że Moskwa nie zmieniła zasadniczo swoich celów, którymi są – jak mówił – "zapewnienie naszego bezpieczeństwa, niedopuszczenie do pojawienia się NATO na naszych granicach oraz zagwarantowanie uzasadnionych praw Rosjan i osób rosyjskojęzycznych, które od stuleci zamieszkują te ziemie".

Zełenski gotów do spotkania z Putinem podczas szczytu G20 w Miami

Kilka dni temu prezydent Ukrainy Zełenski w wywiadzie dla "Deutsche Welle" został zapytany, czy byłby skłonny pojechać do Miami na szczyt G20 i spotkać się tam z przywódcą Rosji, Władimirem Putinem.

– Tak, oczywiście. Musimy się spotkać, porozmawiać i podjąć decyzję – odpowiedział.

Wołodymyr Zełenski podkreślił przy tym, że dla niego nie są najważniejsze słowa, jakie zostaną wymienione podczas ewentualnej rozmowy z Władimirem Putinem, ale jej wynik.

Pieskow odpowiada Zełenskiemu

– Jeśli naprawdę chce się spotkać z przywódcą Rosji, to Władimir Putin już powiedział, że może przyjechać do Moskwy – powiedział rzecznik Kremla, komentując oświadczenie Wołodymyra Zełenskiego o jego chęci spotkania się z Władimirem Putinem na marginesie szczytu G20 w Miami w USA.

W odpowiedzi doradca prezydenta Rosji Jurij Uszakow przyznał w wywiadzie dla "Izwiestii", że "jeśli chodzi o możliwość podróży Władimira Putina na szczyt G20 do Miami, to ta kwestia w ogóle nie była jeszcze omawiana".

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