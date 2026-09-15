– Jeśli Polska podejmie działania militarne przeciwko Rosji, nasz kraj użyje całego arsenału sił i środków, a polska państwowość przestanie istnieć w ciągu dwóch, trzech dni – powiedział Nikołaj Patruszew w wywiadzie dla aif.ru.

Doradca Putina reaguje na słowa Sikorskiego

Doradca Władimira Putina stwierdził, że "szef polskiej dyplomacji wyraźnie amatorsko ocenia siłę militarną naszego kraju, nie chcąc zrozumieć, że podczas specjalnej operacji wojskowej rosyjskie siły zbrojne w żadnym wypadku nie wykorzystują w pełni swojego potencjału".

W ocenie doradcy prezydenta Rosji "w rusofobicznym szaleństwie Radosław Sikorski, podobnie jak jego wieloletni poprzednicy, raz po raz pokazuje niechęć do zapewnienia pokojowego istnienia Polski, dobrobytu jej mieszkańców, a zamiast tego depcze na tym samym historycznym bagnie".

Dodał, że spotkał się z Radosławem Sikorskim wiele lat temu. – Zaskoczył mnie swoją ignorancją w historii i Rosji. Z radością stwierdził, że nigdy nie był w Petersburgu, nie miał pojęcia o katedrze św. Izaaka i innych ikonicznych miejscach miasta – mówił.

Według Nikołaja Patruszewa "Warszawa nie chce słyszeć słów prezydenta Rosji o braku zagrożeń ze strony Rosji i braku podstaw do podjęcia działań militarnych przeciwko Europie".

Co powiedział Sikorski?

Radosław Sikorski, wicepremier i szef MSZ, powiedział 11 września w Kijowie podczas spotkania YES (Yalta European Strategy), że "gdyby Rosja nas zaatakowała i gdybyśmy zdjęli rękawice, myślę, że pokonalibyśmy Rosję dość szybko".

– Mamy przytłaczającą przewagę nad Rosją w powietrzu. Jeżeli Ukraińcy byli w stanie wyłączyć połowę rosyjskich zdolności rafineryjnych w ciągu sześciu miesięcy, my moglibyśmy zrobić to w sześć tygodni i wyłączyć drugą połowę – dodał.

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