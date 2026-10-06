"Musi być gotowy na to, że dostanie w gębę". Stanowcze słowa Bosaka

Współlider Konfederacji Sławomir Mentzen zamieścił na początku października br. na swoim koncie na platformie X film, na którym skomentował informację o naborze do dolnośląskiej policji. Polityk zakpił z faktu, że duża część nowych funkcjonariuszy to kobiety.

– Do dolnośląskiej policji trafiło ponad 150 nowych policjantów. Od razu czuję się bezpieczniej. Gruzińskie gangi, weterani ukraińscy prosto z frontu już drżą ze strachu. Zorganizowana przestępczość po czymś takim się nie podniesie – powiedział prezes partii Nowa Nadzieja.

Jego wypowiedź wywołała ostrą reakcję innych polityków. Szef MSWiA Marcin Kierwiński stwierdził, że w odróżnieniu od Mentzena, "te policjantki dobrze służą Polsce". Do wypowiedzi Mentzena odniósł się także premier Donald Tusk. Szef rządu zamieścił w sieci zdjęcie policjantek i opatrzył je podpisem "Duma!".

Bosak: Naszą rolą nie jest wygłaszanie delikatnych komentarzy

Do sprawy odniósł się na antenie radiowej Trójki wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak.

– Myślę, że niektóre funkcjonariuszki mogą poczuć się dotknięte tego rodzaju komentarzem – przyznał współlider Konfederacji, ale jak zaznaczył: "Naszą rolą nie jest wygłaszanie delikatnych komentarzy i jeśli ktoś idzie do policji, to musi być przyzwyczajony do niedelikatnego komentarza ze strony polityka czy lekko lub mocno ironicznego". – Musi też być gotowy na to, że dostanie w gębę albo straci życie na służbie – dodał Bosak.

Jak podkreślił wicemarszałek Sejmu, "głównym ryzykiem dla funkcjonariuszy, którzy interweniują i wdają się w różne interwencje nie uda im się obezwładnić kogoś we dwójkę lub utracą broń na służbie".

W rozmowie padło pytanie, czy zdaniem polityków Konfederacji kobiety są kandydatkami do policji drugiej kategorii. – Niestety wszyscy rekrutowani w tej chwili do służb mundurowych, jeśli nie dbają o swój trening i swoją kondycję, są drugiej kategorii, ponieważ ze względu na braku kadrowe we wszystkich służbach obniżono kryteria ocen testów sprawnościowych – odpowiedział Krzysztof Bosak.

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