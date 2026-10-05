"Pośmiewisko". Bosak reaguje na zdjęcie wiceminister

Na zdjęciu widzimy Sobkowiak-Czarnecką trzymającą pistolet pod okiem instruktora na strzelnicy.

"Just a girl. Nie mówcie Sławomirowi Mentzenowi" – napisała wiceszefowa resortu obrony narodowej, oznaczając współlidera Konfederacji.

Bosak odpowiada Sobkowiak-Czarneckiej

Na wpis Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej zareagował wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak.

"To zdjęcie dla kogoś kompetentnego pokazuje dwie rzeczy: 1. Pani minister nie strzela. 2. W swoim otoczeniu nie miała nikogo kto strzela i kto by zaaranżował dobrze to zdjęcie lub odradził publikację" – napisał współlider Konfederacji.

Jak zaznaczył Bosak: "Oczywiście każdy może sobie zrobić ile chce zdjęć z bronią i wrzucić co chce do sieci, natomiast w przypadku czynnego wiceszefa MON to już są informacje robiące pośmiewisko z cywilnego zwierzchnictwa nad wojskiem i ciągnące w dół morale".

"Ktoś to powinien zatrzymać" – dodał wicemarszałek Sejmu.

Mentzen skrytykował policjantki

Wpis Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej można interpretować jako rekcję wiceminister obrony narodowej na słowa Sławomira Mentzena dotyczące policjantek.

Mentzen zamieścił na początku października br. na swoim koncie na platformie X film, na którym skomentował informację o naborze do dolnośląskiej policji. Polityk zakpił z faktu, że duża część nowych funkcjonariuszy to kobiety.

– Do dolnośląskiej policji trafiło ponad 150 nowych policjantów. Od razu czuję się bezpieczniej. Gruzińskie gangi, weterani ukraińscy prosto z frontu już drżą ze strachu. Zorganizowana przestępczość po czymś takim się nie podniesie – mówi na nagraniu.

Jego wypowiedź wywołała ostrą reakcję innych polityków. Szef MSWiA Marcin Kierwiński stwierdził, że w odróżnieniu od Mentzena, "te policjantki dobrze służą Polsce". Do wypowiedzi Mentzena odniósł się także premier Donald Tusk. Szef rządu zamieścił w sieci zdjęcie policjantek i opatrzył je podpisem "Duma!".

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