Polska w kosmosie. Będzie wielka inwestycja

Będzie to pierwszy fundusz o takim profilu w Polsce i będzie inwestował w firmy gotowe do dynamicznej ekspansji, oferując im finansowanie na poziomie 10-100 mln zł, podał bank.

Światowy gigant partnerem strategicznym

Partnerem strategicznym funduszu zostało Iceye, światowy lider w dziedzinie budowy satelitarnych systemów rozpoznania, wnosząc do projektu swoje doświadczenie w skalowaniu globalnej firmy. Do grona partnerów strategicznych funduszu dołączają także: Krakowski Park Technologiczny, Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Polska Agencja Kosmiczna.

"Strategia funduszu zakłada inwestycje m.in. w sześć kluczowych obszarów: satelity, optykę i obserwację Ziemi, komunikację satelitarną, elektronikę i fotonikę, rakiety i napędy oraz dane i sztuczną inteligencję. W portfelu funduszu może znaleźć się docelowo 15-20 firm. Będą to spółki polskie, natomiast strategia funduszu nie wyklucza także inwestycji w firmy europejskie, mające centrum swoich interesów w Polsce" – czytamy w komunikacie.

To miasto odegra kluczową rolę

Istotną rolę w inicjatywie ma odgrywać Kraków. Miasto dysponuje zapleczem akademickim i badawczym, w tym Wydziałem Technologii Kosmicznych AGH, oraz rozwijanym przez Krakowski Park Technologiczny ekosystemem Space Tech. KPT, który dołącza do grona partnerów strategicznych Vinci Space Tech Fund, wspiera przedsiębiorców w komercjalizacji technologii, rozwoju biznesu i nawiązywaniu kontaktów z partnerami oraz inwestorami, podano także.

Space Tech Fund będzie trzecim funduszem zarządzam przez Vinci, dołączając do grona już istniejących wehikułów – private equity oraz venture capital. Sumaryczna wartość środków ulokowanych przez BGK w tych trzech funduszach wyniesie 1,6 mld zł. Vinci zainwestowało do tej pory w dwie spółki z sektora Space Tech, poza Iceye, jest to także Sybilla Technologies.

Czytaj też:

350 mld zł zadłużenia Polski? Wiceprezes BGK: Trudno powiedzieć Czytaj też:

Miliony po powodzi pod lupą. Prokuratura Europejska wszczęła śledztwo ws. afery rządu