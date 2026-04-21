Rekordowy wynik BGK. Na to przeznaczy pieniądze

Jest to najwyższy wynik w jego historii, podkreślił. Największa część wygenerowanego wsparcia gospodarki została przeznaczona na transformację energetyczną Polski.

Na koniec 2025 r. bank zanotował rekordowe zaangażowanie kapitałowo-gwarancyjne na poziomie 202 mld zł (wzrost o 6,2 proc. r/r). Bank wypracował także 3,2 mld zł zysku netto (wzrost o 11 proc. r/r) oraz 4 mld zł skonsolidowanego zysku netto (wzrost o 12 proc. r/r). Wskaźnik C/I banku osiągnął wartość 20,2 proc.

Setki miliardów złotych w BGK

"Wartość aktywów grupy kapitałowej BGK wynosi 300 mld zł, a suma bilansowa zarządzanych przez BGK funduszy i instrumentów przepływowych przekracza 400 mld zł. Dla przykładu 10 lat temu aktywa BGK sięgały zaledwie 66 mld zł. Te dane pokazują jak szybko bank się rozwijał i obecnie jest ważnym elementem polskiego ekosystemu gospodarczego" – powiedział prezes Mirosław Czekaj, cytowany w komunikacie.

BGK pełni kluczową rolęw dystrybucji środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Do końca 2025 r. bank zawarł umowy łącznie na 87,1 mld zł. W trzech instrumentach wszystkie powierzone bankowi środki zostały już zakontraktowane. Polski bank rozwoju wspierał także inwestycje związane z obronnością, m.in. poprzez Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych. W ubiegłym roku BGK pozyskał na rzecz tego funduszu blisko 41 mld zł, wskazano także w materiale.

"Po 12 miesiącach od ogłoszenia pięcioletniej strategii BGK, nakreślone w niej cele są już zrealizowane w 38 proc. W najbliższych miesiącach w jeszcze większym stopniu bank będzie zaangażowany w projekty związane z obronnością. Bank będzie realizować zadania Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności. Spółka akcyjna Chrobry będzie zasilona kwotą ok. 22,5 mld zł. To środki m.in. dla sektora komunalnego na inwestycje służące bezpieczeństwu ludności cywilnej. Część pieniędzy trafi także do przedsiębiorców, m.in. na cyberbezpieczeństwo, zwiększenie mocy produkcyjnych i rozwój technologii podwójnego zastosowania. Przed nami jest także obsługa programu SAFE. Operacyjnie jesteśmy w pełnej gotowości do realizacji tego zadania" – dodał Czekaj.

W ofercie kredyty z 50-letnim okresem spłaty

Obecnie bank pracuje także nad uruchomieniem nowych produktów, które odpowiadają na wyzwania społeczne i gospodarcze. Wśród nich są kredyty dla samorządów z długim, nawet 50-letnim okresem spłaty. Bank przygotowuje się także do rozbudowania oferty wspierającej local content. Chodzi o finansowanie kierowane do polskich przedsiębiorców, którzy chcą brać udział w dużych inwestycjach infrastrukturalnych, m.in. w sektorze energetyki. W planach banku jest także stworzenie mechanizmu finansowania inwestycji związanych z opieką długoterminową, podsumowano.

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) to polski bank rozwoju, który od ponad stu lat wspiera zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Polski. Realizuje strategiczne projekty infrastrukturalne, wspiera rozwój innowacji oraz polskich przedsiębiorstw w kraju i zagranicą.

