Nauczyciel zawieszony za krytykę Izraela. Sprawa w sądzie

Pedagog z Hesji zabierał głos w sprawie sytuacji na Bliskim Wschodzie, ostro krytykując sposób, w jaki Izrael prowadzi działania wojenne w Strefie Gazy. Mężczyzna publikował swoje posty na Instagramie. Z tego powodu nauczyciel matematyki i informatyki Julian Hundt od ponad pół roku nie może prowadzić lekcji z uczniami liceum.

Nauczyciel: Nie zajmowałem stanowiska sprzecznego z prawem

"Sprawa trafiła teraz do Heskiego Sądu Administracyjnego, gdzie oczekuje na rozstrzygnięcie. Jak zapewnił w rozmowie z agencją epd rzecznik sądu, skład orzekający dokłada starań, by decyzja zapadła jak najszybciej. Dodatkowo prokuratura w Moguncji prowadzi wobec pedagoga postępowanie w związku z podejrzeniem przestępstwa podżegania do nienawiści" – informuje Deutsche Welle.

– Nie zajmowałem żadnego stanowiska sprzecznego z konstytucją – podkreśla Hundt w rozmowie z agencją epd.

Nauczyciel wziął nawet udział w wiecu, zorganizowanym w październiku 2023 roku po ataku Hamasu na Izrael. Celem manifestacji było wyrażenie solidarności z izraelskim społeczeństwem które ucierpiało w wyniku uderzenia.

"To kwestia sumienia"

Jednocześnie pedagog potępiał na swoim profilu na Instagramie działania Izraelczyków wobec Palestyńczyków, nazywając je "ludobójstwem". – To kwestia sumienia: czy można milczeć w obliczu krzywdy? – tłumaczy Julian Hundr, cytowany przez dw.com.

Pod koniec 2025 roku Sąd Administracyjny w Darmstadt orzekł, że do czasu ostatecznego wyjaśnienia zarzutów zakaz wykonywania obowiązków służbowych, który został nałożony przez kuratorium, jest uzasadniony. W uzasadnieniu stwierdzono, że nauczyciel na swoim publicznym koncie w mediach społecznościowych prezentował treści uznawane za "antysemickie i antyizraelskie", a także odsyłać do podobnych stron. Wskazano również, że w jednym z nagrań wideo mężczyzna "sam przyznał, że w ramach prowadzonych zajęć poruszał temat konfliktu palestyńskiego, wykraczając tym samym poza zakres swojej specjalizacji i programu nauczania".

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