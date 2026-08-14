Czy prezydent powinien mieć większy wpływ na wojsko? Wyniki sondażu

42,8 proc. respondentów uważa, że prezydent nie powinien mieć większego niż obecnie wpływu na wojsko, a 35,3 proc. opowiada się za zwiększeniem jego uprawnień – wynika z sondażu SW Research dla Onetu. 21,9 proc. pytanych nie ma zdania w tej sprawie.

Wśród kobiet 43,9 proc. badanych sprzeciwia się zwiększeniu wpływu prezydenta na armię, a 30,5 proc. jest za takim rozwiązaniem. Wśród mężczyzn opinie są bardziej wyrównane: 41,7 proc. jest przeciw, a 40,4 proc. popiera większe uprawnienia prezydenta.

Istotne różnice widać także między grupami wiekowymi. Wśród osób do 24. roku życia oraz powyżej 50 lat 49,3 proc. sprzeciwia się większemu wpływowi prezydenta na wojsko, podczas gdy popiera go 28,1 proc. W grupie 25-34 lata za zwiększeniem wpływu głowy państwa opowiada się 42,3 proc., a przeciw jest 31,5 proc.

Wpływ prezydenta na armię. Sondaż tuż przed Świętem Wojska Polskiego

Sondaż przeprowadzono 12 sierpnia metodą CAWI na próbie 801 dorosłych osób. Próba została dobrana kwotowo i była reprezentatywna pod względem płci, wieku oraz wielkości miejscowości zamieszkania.

Wyniki badania Onet opublikował w piątek (14 sierpnia), w przeddzień Święta Wojska Polskiego i defilady, która w sobotę (15 sierpnia) odbędzie się w Warszawie.

Prezydent jest zgodnie z Konstytucją zwierzchnikiem Sił Zbrojnych. W praktyce nadzór nad armią sprawuje minister obrony narodowej, natomiast prezydent m.in. akceptuje awanse generalskie, a także decyduje o użyciu wojska poza granicami kraju.

W czwartek (13 sierpnia) prezydent Karol Nawrocki mianował na stopnie generalskie i admiralskie 21 oficerów Wojska Polskiego – poinformowało Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Awanse zostaną im wręczone podczas sobotniej defilady.

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