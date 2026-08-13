Startował z poparciem PiS. Kolejny samorządowiec przechodzi do Rozwoju Plus

Jak podał "Dziennik Gazeta Prawna", prezydent Tarnobrzega Łukasz Nowak zapisał się do stowarzyszenia Rozwój Plus. Samorządowiec zrezygnował tym samym ze współpracy z Prawem i Sprawiedliwością. To właśnie z poparciem partii Jarosława Kaczyńskiego Nowak wygrał wybory w 2024 r., choć formalnie startował z własnego komitetu.

W pierwszej turze wyborów samorządowych Łukasz Nowak zdobył 5 040 głosów (28,94 proc.). W drugiej turze wygrał z urzędującym prezydentem miasta Dariuszem Bożkiem, zdobywając 7 971 głosów (52,44 proc.). Wcześniej Nowak dwukrotnie (w 2014 i 2018 r.) był wybrany na radnego Tarnobrzega z list PiS.

Samorządowiec należy do Akcji Katolickiej. Studiował w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Od 2015 r. jest przewodniczącym zarządu osiedla Siarkowiec w Tarnobrzegu. W marcu 2026 r. został powołany w skład Rady Samorządu Terytorialnego przy prezydencie Karolu Nawrockim.

Samorządowcy u Morawieckiego

To już trzeci prezydent miasta, który dołączył do inicjatywy byłego premiera Mateusza Morawieckiego. – Bez wahania zdecydowałem się, żeby do tego stowarzyszenia przystąpić – ogłosił w czwartek (13 sierpnia) prezydent Kalisza Krystian Kinastowski.

– Podczas wielu takich spotkań, mniej formalnych, miałem okazję poznać premiera Mateusza Morawieckiego jako osobę niesamowicie pracowitą, niesamowicie skoncentrowaną na sprawach państwowych, zaangażowaną w kwestie gospodarcze, ale również kwestie samorządu terytorialnego – mówił.

Dzień wcześniej o dołączeniu do stowarzyszenia Rozwój Plus poinformował prezydent Tomaszowa Mazowieckiego Marcin Witko, który w styczniu 2026 r. został wykluczony z Prawa i Sprawiedliwości.

– Jako samorządowiec, marzę o powrocie do czasów, kiedy program dla samorządów stworzony przez premiera Mateusza Morawieckiego i ministra Waldemara Budę pozwolił nam budować w Tomaszowie Mazowieckim ponad 200 mieszkań. To były konkretne instrumenty, dzięki którym samorządy mogły się rozwijać, inwestować i odpowiadać na rzeczywiste potrzeby mieszkańców – oznajmił.

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