InPost sklasyfikowany w dwóch ważnych globalnych rankingach

Firma Rafała Brzoski znalazła się w zestawieniach magazynu „Time" oraz Statista 2026. W pierwszym z nich zajęła 141. miejsce na 750 sklasyfikowanych podmiotów, które z kolei zostały wybrane z ponad 5800 największych spółek na świecie. Ranking ten powstaje w oparciu o ponad 20 wskaźników. Eksperci biorą pod uwagę m.in. zewnętrzne ratingi środowiskowe, zobowiązania klimatyczne, transparentność raportowania niefinansowego oraz brak kontrowersji środowiskowych

W drugim rankingu polska spółka zajęła 98. miejscu wśród 500 wyróżnionych przedsiębiorstw. Tutaj pod uwagę bierze się m.in. wzrost przychodów, stabilność finansową oraz wpływ na środowisko.

– Obecność InPost w obu rankingach „Time" i Statista pokazuje, że nasze wyniki w zakresie zrównoważonego rozwoju są dostrzegane i weryfikowane przez niezależnych analityków na poziomie globalnym – powiedziała Izabela Karolczyk-Szafrańska, CMO & ESG Officer InPost Group.

Nierównowaga w podatkach

Grupa InPost poinformowała, że za 2025 r. zapłaciła w Polsce 498,3 mln zł podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), o 33 proc. więcej niż rok wcześniej. Według spółki jest to najwyższa kwota CIT odprowadzona przez nią do polskiego budżetu.

Jak podała firma, największą część podatku zapłaciła spółka InPost sp. z o.o. – ponad 305 mln zł, a InPost Paczkomaty – blisko 169 mln zł. Jednocześnie grupa poinformowała, że w 2025 r. zainwestowała w Polsce 734 mln zł w rozwój infrastruktury logistycznej i nowych technologii.

Dziennikarze zestawili dane InPostu z dostępnymi sprawozdaniami finansowymi zagranicznych konkurentów za 2024 r. Efekt?Wszystkie zagraniczne firmy kurierskie działające w Polsce zapłaciły łącznie 85,9 mln zł podatku CIT.

Z opublikowanych danych wynika, że DPD Polska odprowadziła 30,4 mln zł CIT, natomiast DHL eCommerce nie wykazał podatku CIT za 2024 r. mimo wielomiliardowych przychodów.

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