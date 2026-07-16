InPost zapłacił większy podatek CIT niż zagraniczni konkurenci łącznie

Grupa InPost poinformowała, że za 2025 r. zapłaciła w Polsce 498,3 mln zł podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), o 33 proc. więcej niż rok wcześniej. Według spółki jest to najwyższa kwota CIT odprowadzona przez nią do polskiego budżetu.

Jak podała firma, największą część podatku zapłaciła spółka InPost sp. z o.o. – ponad 305 mln zł, a InPost Paczkomaty – blisko 169 mln zł. Jednocześnie grupa poinformowała, że w 2025 r. zainwestowała w Polsce 734 mln zł w rozwój infrastruktury logistycznej i nowych technologii.

Podatek CIT. InPost zapłacił więcej niż konkurencja razem wzięta

Dziennikarze zestawili dane InPostu z dostępnymi sprawozdaniami finansowymi zagranicznych konkurentów za 2024 r. Efekt?Wszystkie zagraniczne firmy kurierskie działające w Polsce zapłaciły łącznie 85,9 mln zł podatku CIT.

Z opublikowanych danych wynika, że DPD Polska odprowadziła 30,4 mln zł CIT, natomiast DHL eCommerce nie wykazał podatku CIT za 2024 r. mimo wielomiliardowych przychodów.

DHL wskazuje, że brak podatku CIT był związany z wysokimi nakładami inwestycyjnymi. Firma podkreśla, że w latach 2022-2024 przeznaczyła na inwestycje w Polsce około 17 proc. swoich przychodów, a w 2025 r. planowała kolejne inwestycje o wartości 329 mln zł.

Prezes InPostu Rafał Brzoska uważa, że wysokość podatków płaconych przez firmy kurierskie działające na polskim rynku powinna być elementem debaty o konkurencji i wpływie przedsiębiorstw na krajową gospodarkę.

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