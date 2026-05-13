InPost święci triumfy. Miliardowe przychody

W II kw. 2025 roku Grupa InPost dostarczyła 324 mln przesyłek (wzrost o 23 proc. r/r).

"W II kwartale 2026 roku spodziewany jest wzrost wolumenu Grupy rok do roku w przedziale od kilkunastu do blisko dwudziestu procent. W Polsce przewiduje się wzrost wolumenu w okolicach średniego do wysokiego jednocyfrowego procentu. Na rynkach międzynarodowych prognozowany jest wzrost wolumenu InPost w okolicach wysokich dwudziestu procent" – czytamy w komunikacie.

W I kw. 2026 r. wolumen przesyłek wyniósł 359 mln i wzrósł o 32 proc. r/r.

InPost to platforma dostaw dla e-commerce. Założony w 1999 roku przez Rafała Brzoskę w Polsce, InPost posiada sieć Paczkomatów, a także świadczy usługi kurierskie i fullfilment dla sprzedawców e-commerce. W styczniu 2021 r. InPost zadebiutował na giełdzie Euronext Amsterdam.

Wielomiliardowe przychody spółki

InPost zanotował 3,86 mld zł przychodów (wzrost o 31 proc. r/r) oraz 902,2 mln zł skorygowanego zysku EBITDA w I kw. 2026 r., co oznacza spadek o 4 proc. r/r, podała spółka. Liczba urządzeń Paczkomat wzrosła o 30 proc. do 64 680 maszyn.

Głównym motorem wzrostu przychodów były bardzo dobre wyniki w Wielkiej Brytanii (+121 proc. r/r), odzwierciedlające konsolidację Yodel, podczas gdy Eurozone i Polska odnotowały wzrost odpowiednio o 28 proc. i 9 proc. r/r, podano.

"Grupa InPost, lider rozwiązań logistycznych dla branży e-commerce w Europie, odnotowała w I kwartale 2026 roku znaczący wzrost wolumenu i przychodów na wszystkich kluczowych rynkach. Kolejny rekord zanotowała także ilość dodanych do sieci nowych urządzeń Paczkomat, których liczba wzrosła aż o 30 proc. do 64 680 maszyn. Wyniki potwierdzają skuteczność konsekwentnie realizowanej strategii, opartej na międzynarodowym rozwoju oraz kluczowych przejęciach, które umocniły pozycję Grupy w segmencie dostaw Out-Of-Home" – czytamy w komunikacie.

"Skorygowana EBITDA Grupy: Wzrost zysku w Polsce (+7 proc. r/r) i Eurozone (+28 proc. r/r) został z nadwyżką skompensowany przez trwającą transformację segmentu brytyjskiego. Skorygowana EBITDA Grupy wyniosła 902 mln zł (-4 proc. r/r)" – podano.

Wolumen przesyłek wyniósł 359 mln i wzrósł o 32 proc. r/r, a nakłady inwestycyjne wyniosły 360 mln zł (+6 proc. r/r).

"Rok 2026 rozpoczął się zgodnie z naszymi oczekiwaniami, a w kilku obszarach rośliśmy nawet szybciej, niż planowaliśmy. W I kwartale obsłużyliśmy blisko 360 milionów przesyłek – o 32 proc. więcej niż rok wcześniej, także przychody zanotowały ponad 30-procentowy wzrost do 3,86 mld zł. Warto podkreślić, że rynki międzynarodowe generują już 53 proc. przychodów Grupy. Na wszystkich zagranicznych rynkach rośniemy powyżej wzrostu sektora e-commerce, umacniając pozycję na rynku europejskiej logistyki Out-Of-Home" – powiedział założyciel i CEO InPost Group Rafał Brzoska, cytowany w komunikacie.

"Szczególnie wyróżnia się Wielka Brytania. InPost jest już największą siecią Out-Of-Home w tym kraju. Transformacja Yodel, którą wznowiliśmy w styczniu, już teraz przekłada się na wyższą jakość usług dla brytyjskich klientów – szybszą, bardziej niezawodną oraz zorientowaną na dostawy poza domem, choć nadal wymagającą nakładów inwestycyjnych. W Polsce konsekwentnie pogłębiamy relacje z merchantami i utrzymujemy naszą wiodącą pozycję rynkową. W krajach Eurozone dynamika segmentu B2C i adopcja automatów paczkowych przyspieszają, a Mondial Relay ugruntował swoją pozycję jako rozpoznawalna marka konsumencka, osiągając wiodące wskaźniki NPS i świadomości marki wśród właścicieli automatów paczkowych na obsługiwanych rynkach. Budujemy jedyną prawdziwie ogólnoeuropejską platformę logistyczną Out-Of-Home, a wyniki I kwartału potwierdzają, że nasza strategia przynosi oczekiwane rezultaty" – dodał.

W tych krajach odnotowano największy wzrost

Wolumen przesyłek Grupy InPost wyniósł 359 mln, co stanowi wzrost o 32 proc. r/r. Największy wzrost odnotowano w Wielkiej Brytanii (+220 proc. r/r), następnie w Eurozone (+28 proc. r/r) i Polsce (+8 proc. r/r).

Wskaźnik dźwigni finansowej netto, zgodnie z prognozami, wyniósł 2,4x na koniec I kw. 2026 r. Wzrost wskaźnika odzwierciedla wyższy poziom zadłużenia i niższe saldo gotówkowe, wynikające przede wszystkim z ujemnych wolnych przepływów pieniężnych w segmencie międzynarodowym oraz płatności odsetkowych, przy czym skorygowana EBITDA z ostatnich 12 miesięcy pozostała zasadniczo stabilna.

W I kwartale 2026 roku nakłady inwestycyjne (Capex) wyniosły 360 mln zł i zostały przeznaczone głównie na produkcję i wdrożenie urządzeń Paczkomat. W ciągu trzech miesięcy Grupa zainstalowała blisko 3500 nowych urządzeń, osiągając łącznie 64 680 maszyn Paczkomat na koniec I kwartału 2026 r.

Wolumen przesyłek w Polsce wzrósł o 8 proc. r/r do 188 mln, wspierany przez silną ekspansję wśród kluczowych merchantów i międzynarodowych marketplace'ów. Skorygowana EBITDA wzrosła o 7 proc., przy nieznacznej kompresji marży wynikającej z wyższych kosztów logistycznych oraz inwestycji w nowe projekty.

Wolumen przesyłek w Eurozone, który osiągnął 94 mln, wzrastając o 28 proc. r/r, napędzany był przez wzrost segmentu B2C (+34 proc. r/r) i silną dynamikę wolumenów dostarczanych do automatów paczkowych (+48 proc. r/r). Skorygowana EBITDA wzrosła o 28 proc. r/r, przy marży utrzymanej na solidnym poziomie 13,5 proc.

Gigantyczny wzrost. Aż 220 proc.

InPost dostarczył 77 mln przesyłek w Wielkiej Brytanii i Irlandii w I kwartale 2026 r., co stanowi wzrost o 220 proc. r/r, napędzany przez mocne wyniki segmentu C2C oraz wzrost B2C po konsolidacji Yodel. Skorygowana EBITDA wyniosła -49 mln zł, odzwierciedlając trwającą transformację segmentu przesyłek w Wielkiej Brytanii.

