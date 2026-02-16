Nowa umowa InPostu. Duże ułatwienie dla klientów

Chodzi o Belgię, Francję, Hiszpanię, Holandię, Luksemburg, Portugalię i Włochy – podały spółki. Usługa jednocześnie ułatwi transport paczek do Polski z Belgii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Luksemburga i Portugalii.

"Sprzedaż zagraniczna równie prosta jak w Polsce"

"Jako firma z bogatym doświadczeniem na rynku międzynarodowym chętnie udostępniamy nasze rozwiązania polskim przedsiębiorcom, którzy chcą rozwijać swoją działalność w innych państwach Europy. Razem z platformą Shoper pomagamy lokalnym sklepom internetowym w realizacji ich międzynarodowych aspiracji biznesowych" – powiedział rzecznik prasowy InPostu Wojciech Kądziołka, cytowany w komunikacie.

"W Shoper upraszczamy złożone procesy e-commerce, tak aby przedsiębiorcy mogli sprzedawać i rozwijać się bez martwienia o technologię czy operacje. Integracja InPost International z Shoper sprawia, że sprzedaż zagraniczna staje się równie prosta jak obsługa zamówień w Polsce. Eliminujemy bariery logistyczne, dając markom gotowe narzędzia do rozwijania się globalnie od pierwszego dnia" – dodał dyrektor płatności i logistyki w Shoper Łukasz Piechowiak.

Możliwa wysyłka paczek w trzech różnych rozmiarach

InPost International pozwoli sklepom internetowym na wysyłkę paczek w trzech gabarytach: A, B i C do 25 kg do ponad 90 tysięcy punktów odbioru w Europie. Czas dostawy jest zależny od kraju oraz destynacji i wynosi od 3 do 5 dni roboczych. Dzięki nowej integracji sprzedawcy korzystający z platformy Shoper zyskają dostęp do jeszcze wygodniejszych narzędzi wysyłkowych. Użytkownicy będą mogli automatycznie generować etykiety wysyłkowe oraz śledzić statusy przesyłek, dzięki łatwemu w obsłudze systemowi API, podano także.

InPost to platforma dostaw dla e-commerce. Założony w 1999 roku przez Rafała Brzoskę w Polsce, InPost posiada sieć Paczkomatów, a także świadczy usługi kurierskie i fullfilment dla sprzedawców e-commerce. W styczniu 2021 r. InPost zadebiutował na giełdzie Euronext Amsterdam.

Shoper to właściciel najpopularniejszej w Polsce platformy pod tą samą nazwą dla rynku e-commerce, sprzedawanej w modelu SaaS (software as a service). Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2021 r.

