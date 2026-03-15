Doradca Trumpa optuje za końcem wojny i ostrzega przed scenariuszem nuklearnym

David Sacks, szef działu sztucznej inteligencji w administracji Donalda Trumpa i prominentna postać prawej strony amerykańskiej sceny politycznej publicznie skrytykował wojnę z Iranem i przestrzegł, że jeśli konflikt miałby potrwać długo, to wystąpiłoby ryzyko zniszczenia Izraela, a w takim scenariuszu mogłoby dość do eskalacji nawet do poziomu nuklearnego.

Jak pisze Haaretz, Sack "wygłosił dramatyczne, choć bezpodstawne, komentarze na temat szkód wyrządzonych przez irańskie rakiety i potencjalnego użycia broni jądrowej przez Izrael".

Tuż po rozpoczęciu wojny USA i Izraela z Iranem dr Wojciech Szewko, ekspert ds. stosunków międzynarodowych, przypomniał o wojnie Jum Kippur z 1973 roku, kiedy – jak mówił – izraelskie dowództwo było bardzo bliskie użycia broni atomowej przeciwko nacierającej armii syryjskiej. Jak tłumaczył, politycy rządzący Izraelem z pokolenia Benjamina Netenjahu i on sam, postrzegają islamskie władze Iranu jako egzystencjalne zagrożenie dla państwa Izrael.

David Sacks: USA powinny zakończyć wojnę z Iranem

Doradca Białego Domu uważa, że zdolności militarne Iranu zostały już wystarczająco osłabione, wobec czego Waszyngton mógłby "ogłosić zwycięstwo" nad Iranem, zaprzestać kontynuowania walki i "się zmywać". Sacks mówił o tym w wywiadzie na podcaście All-In.

Sacks argumentował, że dalsze rozszerzanie operacji militarnej może skutkować naprawdę poważnymi zniszczeniami w sektorze naftowym i gazowym na Bliskim Wschodzie. Wskazał, że irańskie ataki odwetowe mogą uderzyć w instalacje kluczowe dla eksportu i bezpieczeństwa energetycznego.

Ostrzeżenie przed eskalacją na Bliskim Wschodzie

Mówił również o newralgicznej kwestii wody morskiej, która – przypomnijmy – w wielu miejscach na Bliskim Wschodzie musi być odsalana, ponieważ naturalnych zasobów słodkiej wody jest bardzo mało. To jeden z najważniejszych sposobów zapewnienia wody pitnej w regionie. Tymczasem potencjalne zniszczenie instalacji odsalających wodę może doprowadzić do tego, że kraje Zatoki Perskiej staną się "niemal nienadające się do zamieszkania". – To byłby naprawdę katastrofalny scenariusz – ostrzegł.

Sacks negatywnie wypowiedział się również wobec scenariusza ewentualnego wysyłania amerykańskich wojsk lądowych oraz potencjalnych dążeń do zmiany reżimu w Teheranie, bo jego zdaniem zwiększa ryzyko niekontrolowanej spirali przemocy i strat gospodarczych na Bliskim Wschodzie.

