Cóż szkodzi obiecać?
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Opinie
  • Piotr SemkaAutor:Piotr Semka

Cóż szkodzi obiecać?

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Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier, szef MON, prezes PSL
Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier, szef MON, prezes PSL Źródło: X / @nowePSL
NA PIERWSZY OGIEŃ PSL-owcy właśnie przystąpili do swojej ulubionej gry. Z chęcią przymierzają strój obrońców wartości konserwatywnych.

Wszyscy proboszczowie, którzy mają brata lub pociotka w obozie ludowców, przez najbliższe tygodnie zapewne będą mieli o czym mówić. Rzecz w tym, że po zapowiedzi Konfederacji Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka złożenia projektu sejmowej ustawy wykluczającej możliwość adopcji dzieci przez pary osób tej samej płci zapowiedzi wsparcia tej idei pojawiły się wśród polityków Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Felieton zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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