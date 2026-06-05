Cóż szkodzi obiecać?

NA PIERWSZY OGIEŃ PSL-owcy właśnie przystąpili do swojej ulubionej gry. Z chęcią przymierzają strój obrońców wartości konserwatywnych.
Wszyscy proboszczowie, którzy mają brata lub pociotka w obozie ludowców, przez najbliższe tygodnie zapewne będą mieli o czym mówić. Rzecz w tym, że po zapowiedzi Konfederacji Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka złożenia projektu sejmowej ustawy wykluczającej możliwość adopcji dzieci przez pary osób tej samej płci zapowiedzi wsparcia tej idei pojawiły się wśród polityków Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Felieton zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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