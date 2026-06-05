Cóż szkodzi obiecać?

Wszyscy proboszczowie, którzy mają brata lub pociotka w obozie ludowców, przez najbliższe tygodnie zapewne będą mieli o czym mówić. Rzecz w tym, że po zapowiedzi Konfederacji Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka złożenia projektu sejmowej ustawy wykluczającej możliwość adopcji dzieci przez pary osób tej samej płci zapowiedzi wsparcia tej idei pojawiły się wśród polityków Polskiego Stronnictwa Ludowego.