Referendum ws. odwołania Trzaskowskiego. Tyle podpisów już zebrano

Zbiórka podpisów rozpoczęła się 30 lipca i ma potrwać do 28 września. O jej postępach informuje w mediach społecznościowych inicjator przedsięwzięcia Maciej Wilk. W Warszawie działają punkty zbiórki, a podpisy można również przesyłać pocztą.

Referendum w Warszawie? Potrzeba nie tylko podpisów

Do przeprowadzenia referendum konieczne jest zebranie ok. 132 tys. podpisów, czyli 10 proc. liczby osób uprawnionych do głosowania w stolicy. Ostateczną liczbę wymaganych podpisów ma potwierdzić komisarz wyborczy.

Samo zebranie wymaganej liczby podpisów nie gwarantuje jednak ważności referendum. Aby głosowanie było wiążące, musi w nim wziąć udział co najmniej trzy piąte liczby osób, które uczestniczyły w ostatnich wyborach samorządowych. W praktyce oznacza to około 450 tys. warszawiaków.

Gronkiewicz-Waltz nie udało się odwołać. Jak będzie z Trzaskowskim?

To kolejna w historii stolicy inicjatywa mająca doprowadzić do odwołania prezydenta miasta przed upływem kadencji. W październiku 2013 r. odbyło się referendum w sprawie odwołania ówczesnej prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz. Głosowanie było nieważne z powodu zbyt niskiej frekwencji – do urn poszło wówczas 25,66 proc. uprawnionych.

Impulsem do podjęcia próby odwołania Trzaskowskiego przed końcem kadencji stało się referendum w Krakowie z maja br., w którym mieszkańcy odwołali z funkcji prezydenta Aleksandra Miszalskiego (KO). Przedterminowe wybory w stolicy Małopolski odbędą się 27 września. Ewentualna druga tura zostanie przeprowadzona 11 października.

Rafał Trzaskowski (Koalicja Obywatelska) jest prezydentem Warszawy od 2018 r. W tym okresie dwa razy startował w wyborach na prezydenta Polski, przegrywając w drugiej turze – w 2020 r. z Andrzejem Dudą, a w 2025 r. z Karolem Nawrockim.

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