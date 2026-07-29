Wybory prezydenta Krakowa. Jest data

W związku z odwołaniem Aleksandra Miszalskiego z funkcji prezydenta Krakowa w wyniku referendum 24 maja bieżącego roku, przeprowadzone zostaną przedterminowe wybory.

Wybory w Krakowie 27 września

Przedterminowe wybory prezydenta Krakowa mają odbyć się w niedzielę 27 września – wynika z projektu rozporządzenia premiera. Krakowianie wybiorą następcę Aleksandra Miszalskiego, odwołanego w majowym referendum.

Jeżeli do wyłonienia nowego włodarza stolicy Małopolski potrzebna będzie druga tura, zostanie ona przeprowadzona po dwóch tygodniach, czyli 11 października.

Kto będzie kandydował?

W wyborach na prezydenta Krakowa z ramienia Prawa i Sprawiedliwości wystartuje Michał Drewnicki, KO i PSL Monika Piątkowska, Konfederacji – Bartosz Bocheńczak, a Konfederacji Korony Polskiej – Michał Klimek. Partia Razem wystawiła Aleksandrę Owcę, a Nowa Lewica Darię Gosek-Popiołek.

Ponadto w gronie kandydatów są między innymi Jan Hoffman – jeden z inicjatorów referendum, w wyniku którego odwołano Aleksandra Miszalskiego, który startuje jako kandydat obywatelski, Sławomir Pietrzyk, Marta Ratuszyńska, Grażyna Zofia Świat i Łukasz Wantuch, Andrzej Kulig – były zastępca Jacka Majchrowskiego, czy Rafał Komarewicz – poseł, kandydat środowiska Centrum.

Na ten moment nie jest wiadome, czy po raz kolejny o urząd prezydenta Krakowa będzie ubiegał się Łukasz Gibała.

Czytaj też:

Przełom ws. wyborów w Krakowie.Teraz wszystko w rękach Donalda Tuska Czytaj też:

Trzaskowski będzie miał problemy? Rusza wielka akcja przeciwko niemu Czytaj też:

Gadowski: Gnębiono nas za mówienie prawdy