Oni wystartują w wyborach na prezydenta Krakowa. Koniec zgłaszania komitetów

Wśród zgłoszonych w Krakowie jest 10 komitetów partii politycznych, jeden komitet organizacji oraz 13 komitetów wyborców.

W poniedziałek komisarz wyborczy w Krakowie zakończył przyjmowanie zawiadomień.

W wyborach wystartują z komitetów partii m.in.: Michał Drewnicki (PiS), Daria Gosek-Popiołek (Lewica), Michał Klimek (Konfederacja Korony Polskiej), Aleksandra Owca (Partia Razem), Sławomir Pietrzyk (Socjaldemokracja Polska). Zgłoszone zostały także: Komitet Wyborczy Normalny Kraj, KW Polexit, KW Ruch Naprawy Polski, KW Samoobrona oraz KW Wolni i Solidarni.

Swój komitet jako organizacja utworzyło Stowarzyszenie Bezpartyjni Samorządowcy Małopolski.

Z komitetów wyborców o urząd prezydenta Krakowa będą się ubiegać: Marian Banaś (Komitet Wyborczy Wyborców Mariana Banasia), Bartosz Bocheńczak (KWW Bartosza Bocheńczaka – Konfederacja – Odzyskajmy Kraków), Zbigniew Burzyński (KWW Zbigniewa Burzyńskiego), Jan Hoffman (KWW Jana Hoffmana – Referendumkrk: Naprawimy Kraków), Łukasz Gibała (KWW Łukasza Gibały – Kraków dla Mieszkańców), Stanisław Kułach (KWW Stanisława Kułacha), Monika Piątkowska (KWW Moniki Piątkowskiej – Ponad Podziałami), Grzegorz Piątkowski (KWW Grzegorza Piątkowskiego – Wspólnota Krakowska), Marta Ratuszyńska (KWW Marta Ratuszyńska Krakowska Bajka), Marianna Schreiber (KWW Marianny Schreiber), Łukasz Wantuch (KWW Łukasz Wantuch Bezpartyjny i Niezależny). Zgłoszone są też takie komitety, jak KWW Myśl Krakoska i Historia Matematyczna oraz KWW Razem Odmienimy Dzielnicę XII.

27 września przedtereminowe wybory w Krakowie

Premier Donald Tusk zarządził przedterminowe wybory prezydenta Krakowa na niedzielę 27 września. Przedterminowe wybory w Krakowie muszą się odbyć w związku z majowym referendum, w którym mieszkańcy Krakowa odwołali z funkcji prezydenta Aleksandra Miszalskiego.

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