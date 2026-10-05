Trump traci poparcie w tej grupie. Oto powód

Jak wynika z sondażu NBC News/Telemundo, na pytanie, która partia powinna kontrolować Kongres po wyborach w 2026 roku, aż 59 proc. Latynosów wskazało Partię Demokratyczną. Oznacza to, że lider ma aż 24-punktową przewagę nad Republikanami, których wskazało 35 proc. badanych. To oznacza dwukrotny wzrost w porównaniu do analogicznego etapu cyklu wyborczego w 2024 roku. Warto zaznaczyć, że to właśnie Latynosi przesądzili o triumfie Donalda Trumpa.

Za to krytykowany jest Trump. Latynosi nie mają złudzeń

Obecne poparcie urzędującego prezydenta Stanów Zjednoczonych wśród Latynosów wynosi 27 proc. Jak podaje NBC News, trzy czwarte badanych negatywnie ocenia jego działania w zakresie gospodarki i kosztów utrzymania, zaś 69 proc. respondentów krytycznie ocenia politykę imigracyjną. O negatywnych ocenach przesądzają jednak kwestie ekonomiczne. Badani wskazują głównie na inflację i koszty utrzymania. Aż 65 proc. respondentów uważa, że polityka Donalda Trumpa pogorszyła sytuację gospodarczą kraju. 63 proc. Latynosów wskazuje, że dochody ich rodzin nie nadążają za wzrostem kosztów życia.

Krytykowana w tej grupie jest również polityka deportacyjna. Aż dwie trzecie badanych stoi na stanowisku, że działania obecnej administracji poszły za daleko. Choć 83 proc. respondentów popiera deportację nielegalnych imigrantów skazanych za poważne przestępstwa, to jedynie 37 proc. opowiada się za usunięciem z kraju wszystkich osób, które przebywają na jego terytorium nielegalnie.

Fatalny sondaż dla Trumpa

Z sondażu opublikowanego przez agencję Reutera we współpracy z instytutem Ipsos wynika, że 32 proc. ankietowanych Amerykanów pozytywnie ocenia prezydenturę Donalda Trumpa. Oznacza to spadek poparcia o 3 pkt proc. w ciągu tygodnia.

Z kolei kiedy Donald Trump obejmował urząd prezydenta USA na początku 2025 roku, pozytywnie oceniała go niemal połowa Amerykanów.

Spada także poparcie dla Donalda Trumpa wśród wyborców Republikanów. W ciągu tygodnia spadło ono aż o 9 pkt proc. – z 82 proc. do 73 proc.

Czytaj też:

Trump o stałej bazie USA w Polsce. "To może się wydarzyć" Czytaj też:

Kara śmierci. Trump zapowiada drastyczne zaostrzenie prawa