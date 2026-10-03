Kara śmierci. Trump zapowiada drastyczne zaostrzenie prawa

Prezydent USA Donald Trump spotkał się w piątek wieczorem z wyborcami w stanie Alabama.

Amerykański przywódca podczas swojego wystąpienia ostro skrytykował liberalne podejście do prawa karnego, w tym zniesienie wymogu płacenia kaucji gotówkowych w przypadku niektórych przestępstw.

– To tutaj wszystko się zaczęło. Przestępczość. (…) Wszystko zaczęło się od tego głupiego braku kaucji gotówkowej. Zabijasz kogoś, wychodzisz na wolność. Brak kaucji. Szaleństwo – ocenił prezydent USA.

Kara śmierci. Trump chce ją rozszerzyć

Donald Trump ogłosił następnie inicjatywę, która ma na celu rozszerzenie stosowania kary śmierci w Stanach Zjednoczonych. Kara śmierci ma dotyczyć ona konkretnych grup przestępstw.

– Wprowadzimy karę śmierci dla handlarzy narkotyków działających na dużą skalę, handlarzy ludźmi oraz każdego, kto zabije funkcjonariusza policji – poinformował prezydent USA.

Amerykańskie media zwracają uwagę, że nie jest to pierwszy raz, kiedy Donald Trump wychodzi z postulatami rozszerzenia kary śmierci. Wcześniej m.in. nakazał Departamentowi Sprawiedliwości USA, aby domagał się kary śmierci w kwalifikujących się sprawach dotyczących zabójstw funkcjonariuszy organów ścigania.

Nieudana egzekucja skazanej na karę śmierci

Słowa Donalda Trumpa padają kilka dni po tym, jak doszło do nieudanej egzekucji Christy Pike, która otrzymała dwa zastrzyki ze śmiercionośną substancją. Nadal jednak pozostawała przy życiu. Konieczne było, aby skazana została przetransportowana do szpitala. 50-latka jest w stanie krytycznym. W reakcji na to zdarzenie władze Tennessee ogłosiły, że wstrzymują wykonywanie wszystkich egzekucji w tym stanie do końca roku.

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