Czarnek oburzony błędem RCB. "Państwo z kartonu"

"Alert o zagrożeniu z powietrza wysłany do niewłaściwego województwa. Państwo z kartonu. Tak poważnej pomyłki nie można zbyć jednym «przepraszamy». Trzeba jasno wyjaśnić, jak do tego doszło i kto za to odpowiada!" – napisał Czarnek w poniedziałek (5 października) w serwisie X.

Alert RCB z błędem. Pomylono województwa

Poseł PiS skomentował w ten sposób komunikat Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w sprawie błędnej wysyłki alertu RCB o zagrożeniu z powietrza podczas rosyjskiego ataku na Ukrainę.

"Wiadomość przeznaczona dla osób przebywających na terenie województwa lubelskiego została omyłkowo skierowana do odbiorców w województwie lubuskim. Ostrzeżenie zawarte w tej wiadomości dotyczyło województwa lubelskiego. Skierowanie jej do odbiorców w województwie lubuskim było błędem po stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa" – wyjaśniono.

"Mamy świadomość, że Alert RCB jest dla odbiorców sygnałem do podjęcia działań służących ochronie życia i zdrowia. Błędnie skierowane ostrzeżenie mogło wywołać niepokój oraz skłonić mieszkańców do podjęcia działań ochronnych" – czytamy w komunikacie.

RCB przeprosiło "wszystkich odbiorców błędnie wysłanych wiadomości za pomyłkę, niepokój i utrudnienia, które mogła spowodować".

Wojna na Ukrainie. Polaków zapytano o alerty RCB

Z sondażu opublikowanego na początku października wynika, że ponad jedna trzecia Polaków (35,2 proc.) negatywnie ocenia działanie alertów Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w trakcie ataków Rosji na Ukrainę blisko granicy z Polską. Niemal taki sam odsetek (34,8 proc.) ocenia je pozytywnie. 30 proc. respondentów nie ma w tej sprawie zdania.

Władze podkreślają, że ostrzeżeń nie należy bagatelizować, jednak pojawiają się również opinie, że ich częstotliwość może prowadzić do zobojętnienia odbiorców i ignorowania komunikatów.

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