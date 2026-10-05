Polaków zapytano, czy wierzą w zapowiedź Trumpa. Są wyniki sondażu

W sondażu United Surveys by IBRiS Polaków zapytano, czy wierzą w realizację zapowiedzi Donalda Trumpa w sprawie stałej bazy wojsk USA w Polsce.

Sondaż: Ponad połowa Polaków wierzy w zapowiedź Trumpa dot. stałej bazy wojsk USA

Łącznie 56 proc. badanych uważa, że zapowiedź Donalda Trumpa doczeka się realizacji, z czego 10,5 proc. odpowiedziało "zdecydowanie tak", zaś 45,5 proc. wybrało odpowiedź "raczej tak".

35,4 proc. uczestników sondażu nie wierzy w powstanie stałej bazy wojsk USA, w tym 23,4 proc. wskazało opcję "raczej nie", 12,0 proc. wybrało "zdecydowanie nie".

Wyborcy opozycji i koalicji rządowej podzieleni

Największymi optymistami w tej kwestii okazali się wyborcy opozycji (PiS, Konfederacja, Konfederacja Korony Polskiej i Partia Razem), wśród których 72 proc. wierzy w powstanie stałej bazy (15 proc. "zdecydowanie tak" oraz 57 proc. "raczej tak"). Sceptycyzm wyraża 23 proc. wyborców opozycji (13 proc. "raczej nie", 10 proc. "zdecydowanie nie"), a 5 proc. nie ma zdania.

Z kolei wśród wyborców obecnej koalicji rządowej (KO, PSL, Polska 2050 i Nowa Lewica), łącznie 50 proc. respondentów uważa, że baza nie powstanie (33 proc. "raczej nie", 17 proc. "zdecydowanie nie"). W realizację zapowiedzi wierzy 40 proc. sympatyków koalicji rządowej (6 proc. "zdecydowanie tak", 34 proc. "raczej tak"). 10 proc. nie ma zdania w tej kwestii.

Trump ogłosił postęp w sprawie stałej bazy wojsk USA w Polsce

17 września prezydent USA Donald Trump ogłosił w czwartek na Truth Social – jak napisał –"WSPANIAŁĄ WIADOMOŚĆ!".

"Dzięki odważnemu przywództwu mojego przyjaciela, Karola Nawrockiego, Prezydenta Polski, poczyniono znaczne postępy w kierunku utworzenia bazy armii amerykańskiej w Polsce" – poinformował prezydent USA.

Amerykański przywódca ogłosił, że "jeśli tak się stanie, lokalizacja zostanie wkrótce ogłoszona". "Będzie to historyczny krok dla naszego Wielkiego Sojuszu amerykańsko-polskiego" – podkreślił.

Obecnie amerykańscy żołnierze stacjonują w Polsce głównie w formule rotacyjnej. Stała obecność oznaczałaby rozmieszczenie konkretnych jednostek USA w Polsce na dłuższy czas, wraz z infrastrukturą i zapleczem dla żołnierzy oraz ich rodzin.

Prezydent Karol Nawrocki podkreślał, że podczas wizyty w USA w czerwcu, którą odbył na zaproszenie prezydenta USA Donalda Trumpa, że amerykańskiego prezydenta „nie trzeba przekonywać” do dodatkowej obecności wojsk w Polsce.

Sondaż United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony w dniach 18-20 września 2026 roku na ogólnopolskiej próbie n=1000 osób metodą mix-mode (CAWI / CATI – standaryzowane wywiady kwestionariuszowe wspomagane komputerowo). Błąd oszacowania wynosi 3 proc. próg ufności 0,95.

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