Trump ogłasza "wspaniałą wiadomość". "Dzięki odważnemu przywództwu Nawrockiego"

Donald Trump ogłosił na Truth Social "WSPANIAŁĄ WIADOMOŚĆ!".

Trump ogłasza postępy w sprawie bazy wojsk USA w Polsce

"Dzięki odważnemu przywództwu mojego przyjaciela, Karola Nawrockiego, Prezydenta Polski, poczyniono znaczne postępy w kierunku utworzenia bazy armii amerykańskiej w Polsce" – poinformował prezydent USA.

Amerykański przywódca ogłosił, że "jeśli tak się stanie, lokalizacja zostanie wkrótce ogłoszona". "Będzie to historyczny krok dla naszego Wielkiego Sojuszu amerykańsko-polskiego" – podkreślił.

Nawrocki mówił w środę, że "jesteśmy w przededniu realizacji tej decyzji"

W środę Karol Nawrocki wziął udział w uroczystości nadania Centrum Kultury w Olesznie imienia sierż. sztab. Michaela Ollisa.

Prezydent wskazał, że coraz bliższa realizacji jest zapowiedź Donalda Trumpa o stałej obecności amerykańskich wojsk w Polsce.

– Jesteśmy w przededniu realizacji tej decyzji, którą prezydent Donald Trump podjął podczas naszego pierwszego spotkania i którą potwierdzał w kolejnych naszych spotkaniach i rozmowach telefonicznych o tym, że żołnierze amerykańscy w Rzeczpospolitej przyjmą moduł stałej obecności. To strategiczny cel państwa polskiego – powiedział.

Karol Nawrocki podkreślił w środę, że "dziś mamy 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich w Polsce. Dziś Stany Zjednoczone są gwarancją bezpieczeństwa całej Europy". – Dzielni, dumni, silni polscy żołnierze. Polska przygotowana do obrony naszej niepodległości, współpracuje z największym mocarstwem świata i z najsilniejszymi, najmocniejszą armią świata, która służy tym samym wartościom. To też jest możliwe dzięki wspólnej służbie i tej ofierze, którą poniósł Michael Ollis – mówił prezydent.

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