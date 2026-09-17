"Jeśli uznam to za wrogi akt". Trump grozi UE po słowach von der Leyen

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wygłosiła w środę w Strasburgu coroczne orędzie o stanie Unii Europejskiej. W przemówieniu przed Parlamentem Europejskim podsumowała najważniejsze działania i osiągnięcia UE ze swojej perspektywy oraz przedstawiła priorytety na kolejny rok.

Ursula von der Leyen zaproponowała też, aby Kanada została pierwszym stowarzyszonym członkiem Unii Europejskiej. Taki status nie jest obecnie standardową kategorią członkostwa przewidzianą w unijnych traktatach.

Trump grozi UE

Prezydent USA skomentował wystąpienie von der Leyen, a szczególnie zapowiedź porozumienia z Kanadą. Trump stwierdził, że kraj ten jest "okropnym partnerem handlowym", a całą koncepcję uznał za "śmieszną". Dodał, że USA mogą nałożyć na UE jeszcze większe cła, jeśli uzna on, że stowarzyszenie z Kanadą narusza amerykańskie interesy.

– Jeśli uznam, że to wrogi akt, nałożę bardzo poważne cła, albo przestanę handlować z Europą w wielu kwestiach (...) Jeśli więc to zrobią, jeśli Europa zrobi to ze złymi intencjami – jeśli to dobre intencje, to w porządku – ale jeśli stoją za tym złe intencje, nałożę bardzo ciężkie cła – stwierdził.

Alternatywa dla NATO?

W swoim wystąpieniu Ursula von der Leyen zapowiedziała również utworzenie "Europejskiej Rady Bezpieczeństwa" wzorowanej na Traktacie o NATO. "Nadszedł czas na europejski odpowiednik art. 4 NATO" – oznajmiła była minister w rządzie kanclerz Angeli Merkel.

– Cyberataki i sabotaż, podpalenia i wtargnięcia dronów – ich skala rośnie z każdym dniem. Mamy obecnie do czynienia z otwarcie wrogim światem. W obliczu chłodnej kruchości dzisiejszego świata tylko Europa może zapewnić Europejczykom prawdziwą suwerenność. Los Europy musi pozostać w rękach Europejczyków. Przedstawimy nasze pomysły na utworzenie Europejskiej Rady Bezpieczeństwa. W miarę rosnącego zagrożenia Europa musi być gotowa – wskazała von der Leyen.

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