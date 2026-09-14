Trump odgraża się innym krajom. "Zwrócą USA pieniądze"

Prezydent USA Donald Trump opublikował wpis na platformie Truth Social, w którym poinformował, że „ropa naftowa przepływa przez Cieśninę Ormuz”.

"Kraje świata, które w żaden sposób nam nie pomogły, powinny i zwrócą Stanom Zjednoczonym pieniądze, gdy ta OSZUKAŃCZA wojna się skończy. Robimy to o wiele bardziej dla innych niż dla siebie i robimy to od pokoleń!" – dodał amerykański przywódca.

Trump napisał, że kraje, które nie pomogły z Iranem, zwrócą USA koszty

Donald Trump nie wyjaśnił, w jaki sposób i za co inne państwa mają zwracać USA koszty. Wcześniej jednak wielokrotnie sugerował, że Stany Zjednoczone będą pobierać opłaty za tranzyt przez cieśninę Ormuz za dbanie o bezpieczeństwo w tym miejscu.

We wcześniejszym wpisie Donald Trump zasugerował z kolei, że jest gotów na wznowienie rozmów dyplomatycznych z Iranem.

"Upadający naród Iranu bardzo chce szybko zawrzeć porozumienie. Zadecyduję, czy Stany Zjednoczone zdecydują się na zaangażowanie – na którą to koncepcję jesteśmy otwarci" – napisał.

W poniedziałek przedstawiciele państw Zatoki Perskiej i Iranu mieli odbyć spotkanie na temat otwarcia cieśniny Ormuz, jednak zostało ono przełożone przez gospodarzy w Omanie.

Baryłka ropy znów mocno podrożała

W poniedziałek bardzo podrożała baryłka ropy. Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na październik jest na NYMEX w Nowym Jorku po 102,45 USD, czyli więcej o 2,40 proc. Z kolei Brent na ICE na listopad jest wyceniana po 106,97 USD za baryłkę – więcej o 2,26 proc.

Kryzys pogłębia się po tym, jak Ministerstwo Energii Arabii Saudyjskiej poinformowało w piątek o czasowym wstrzymaniu pracy strategicznego ropociągu Wschód-Zachód. To skutek ataków, do których doszło w ubiegły czwartek w rejonie Rijadu i Medyny.

"Ropociąg zamknięto w ramach środków ostrożności" – przekazał przedstawiciel saudyjskiego resortu energii.

Zamknięty ropociąg przecina Arabię Saudyjską ze wschodu na zachód i w ostatnich miesiącach stał się alternatywą dla Rijadu w związku z blokadą cieśniny Ormuz.

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