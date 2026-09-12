Dostawy ropy do Polski zagrożone? Orlen przerywa milczenie

W piątek ministerstwo energii Arabii Saudyjskiej poinformowało o czasowym wstrzymaniu pracy strategicznego ropociągu Wschód-Zachód.

Ropociąg Wschód-Zachód czasowo zamknięty

Czasowe zamknięcie ropociągu to efekt ataków, do których doszło w rejonie Rijadu i Medyny. "Ropociąg zamknięto w ramach działań prewencyjnych" – przekazał przedstawiciel saudyjskiego ministerstwa energii, którego cytuje oficjalna agencja prasowa SPA.

Zamknięty ropociąg przecina Arabię Saudyjską ze wschodu na zachód i w ostatnich miesiącach stał się alternatywą dla Rijadu w związku z irańską blokadą cieśniny Ormuz. Tym szlakiem państwowy koncern naftowy Aramco przesyłał ostatnio znacznie zwiększony wolumen ropy do portów nad Morzem Czerwonym.

Wcześniej – w piątek rano – ceny ropy nieco spadły. Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na październik zniżkuje na NYMEX w Nowym Jorku o 1,3 proc. do 101,11 USD. Z kolei cena Brent na ICE na listopad spada o 1,61 proc. do 105,93 USD za baryłkę.

Orlen zapewnia, że dostawy realizowane są bez zakłóceń

Orlen poinformował redakcję „Business Insider Polska”, iż "w związku z komunikatami dotyczącymi prewencyjnego wyłączenia rurociągu Wschód-Zachód w Arabii Saudyjskiej informujemy, że dostawy surowca do rafinerii Grupy Orlen realizowane są bez zakłóceń".

"Koncern konsekwentnie dywersyfikuje źródła dostaw i rozwija własne wydobycie. Tylko w tym roku spółka m.in. zabezpieczyła do 1/4 zapotrzebowania w ramach umowy z norweskim Equinor i zwiększyła własne zasoby o 60 mln baryłek ropy (boe) poprzez zakup udziałów w norweskim złożu Goliath" – napisał koncern w oświadczeniu przesłanym redakcji.

Ponadto Orlen zapewnił, że dysponuje obecnie zdywersyfikowanym i elastycznym portfelem dostawców oraz własnymi zasobami oraz jest w stanie na bieżąco reagować na zmiany na globalnym rynku surowcowym.

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