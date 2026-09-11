Fatalne wieści dla kierowców. "Diesel jeszcze podrożeje"

Średnia krajowa cena benzyny Pb95 wzrosła do poziomu 7,89 zł/l i jest najwyższa od czerwca 2022 roku, kiedy obserwowaliśmy historyczny rekord cen benzyny Pb95 – 7,97 zł/l. Pobity z kolei został dotychczasowy rekord średnich cen diesla ustanowiony 26 marca tego roku na poziomie 8,75 zł/l. Średnia krajowa cena diesla na dzień 10 września to 8,76 zł/l. Pierwsze niewielkie podwyżki od początku kwietnia (średnio o 7 gr./l) obserwowaliśmy na rynku autogazu. Średnia krajowa cena tego paliwa wzrosła do poziomu 3,02 zł/l.

Średnie ceny paliw 10 września br. i zmiana t/t:

• Benzyna bezołowiowa 95: 7,89 zł/l (+0,19 zł/l)

• Benzyna bezołowiowa 98: 8,75 zł/l (+0,18 zł/l)

• Olej napędowy: 8,76 zł/l (0,27 zł/l)

• Autogaz: 3,02 zł/l (0,07 gr/l)

Diesel cały czas w górę

Kolejny tydzień września powinien przynieść ustabilizowanie cen benzyn i dalszy wzrost cen diesla, ale już w mniejszej skali. W przypadku diesla zbliżymy się do kolejnej psychologicznej bariery 9 zł/l. Podrożeje również autogaz, choć nie zmienia to faktu, że pozostaje on rekordowo tani w stosunku do benzyny i diesla.

Prognoza średnich cen detalicznych na tydzień 38 (14-18.09.2026)

• Benzyna bezołowiowa 95: 7,89 zł/l (0 gr/l)

• Benzyna bezołowiowa 98: 8,75 zł/l (0 gr/l)

• Olej napędowy: 8,95 zł/l (+19 gr/l)

• Autogaz: 3,17 zł/l (+15 gr/l)

Ceny ropy naftowej Brent na giełdzie ICE wzrosły w rejon 106 USD/bbl. Od ubiegłego piątku ropa Brent na giełdzie ICE podrożała ponad 10 USD/bbl. Dużo wyższą skalę wzrostu cen obserwowaliśmy w przypadku cen spot ropy Brent. W czwartek cena spot ropy Brent wzrosła w okolice 120 USD/bbl i była o 19,540 USD/bbl wyższe niż w piątek 4 września. Wzrost cen to efekt eskalacji konfliktu na linii Arabia Saudyjska – Huti oraz USA-Iran.

W dalszym ciągu na bardzo wysokim poziomie 1554,25 USD/t utrzymują się ceny diesla na rynku ARA. Do historycznego rekordu ustanowionego 2 kwietnia na poziomie 1608 USD/t brakuje już niewiele. Cracki na dieslu wzrosły powyżej 100 USD/bbl osiągając nowy tegoroczny rekord i pozostają najwyższe od lipca 2024 roku.

Wysoki poziom cen diesla to efekt ograniczonej podaży tego paliwa na rynku globalnym ze względu na ograniczenia eksportu z regionu Bliskiego Wschodu i obowiązujące do końca września embargo rosyjskiego rządu na eksport właśnie diesla i oleju opałowego

Amerykańska EIA oczekuje utrzymania średnich cen ropy Brent do końca roku w okolicach 91 USD/bbl. Zdaniem EIA ograniczenia produkcji ropy naftowej w regionie Zatoki Perskiej w IV kwartale tego roku wyniosą około 5,7 mln bbl/d wobec 9,4 mln bbl/d, jaki EIA szacowała w okresie marzec-czerwiec tego roku.

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