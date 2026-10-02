Ceny paliw w Polsce. Nowa prognoza

"W czwartek Prezydent podpisał ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków osiągniętych w okresie od marca 2026 r. do marca 2027 r. ze zbycia paliw ciekłych, która umożliwi Ministrowi Finansów obniżenie stawki akcyzy na paliwa do poziomu odpowiadającemu minimalnemu poziomowi obowiązującemu w UE w okresie do 31 marca 2027 roku" – podkreślają eksperci.

Tyle obecnie Polacy płacą za paliwo

Analitycy przypominają, że w piątek rząd ogłosił wprowadzenie pakietu CPN z maksymalną ceną paliw ustalaną według formuły obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT. "W ramach pakietu w okresie napędowy od 3 października do 31 grudnia 2026 rząd obniży stawkę VAT na paliwa do 8 proc. z 23 proc. Oraz stawki podatku akcyzowego" – czytamy.

Eksperci wskazują, że zgodnie z obwieszczeniem Ministra Energii maksymalne ceny paliw ciekłych na stacjach paliw od soboty 3 do poniedziałku 5 października br. wyniosą odpowiednio: Pb95 – 6,73 zł za 1 l; Pb98 – 7,59 zł za 1 l; ON – 7,88 zł za 1 l.

"Wobec średnich poziomów cen paliw na stacjach z 1 października będzie to oznaczało skokową obniżkę odpowiednio o: 1,39 zł za 1 l Pb95; 1,37 zł za 1 l Pb98 i 1,23 zł za 1 l ON" – podkreślają.

Tak kształtują się średnie ceny paliw 1 października br. (ze zmianą t/t):

– Benzyna bezołowiowa 95: 8,12 zł/l (+14 gr/l)

– Benzyna bezołowiowa 98: 8,96 zł/l (+12 gr/l)

– Olej napędowy: 9,11 zł/l (+11 gr/l)

– Autogaz: 3,26 zł/l (+7 gr/l)

Ile zapłacimy w przyszłym tygodniu?

Poniżej prezentujemy prognozę średnich cen detalicznych na tydzień 41 (05-09.10.2026):

– Benzyna bezołowiowa 95: 6,85 zł/l (-1,27 gr/l)

– Benzyna bezołowiowa 98: 7,70 zł/l (-1,25gr/l)

– Olej napędowy: 7,85 zł/l (-1,26 gr/l)

– Autogaz: 3,31 zł/l (+5 gr/l)

"Za nami kolejny tydzień podwyższonej zmienności na rynku ropy naftowej i produktów naftowych. W piątek rano ceny listopadowej serii kontraktów na ropę Brent na giełdzie ICE spadły w rejon 100 USD/bbl. Duże obniżki obserwujemy również na rynku produktów naftowych, głównie diesla. W dalszym ciągu na rynku fizycznym ceny europejskiej ropy Brent są wysokie – około 127 USD/bbl" – wskazują analitycy Reflex. "1 października cena diesla CIF ARA wynosiła około 197 USD/bbl i była ponad 23 USD/bbl niższa w porównaniu z historycznym rekordem ustanowionym 15 września na poziomie ponad 220 USD/bbl" – dodają.

Jak podkreślają, rynek z optymizmem przyjął informacje o utrzymującym się zwiększonym eksporcie ropy naftowej i produktów naftowych z regionu Bliskiego Wschodu, choć premia za ryzyko geopolityczne pozostaje wysoka.

Wzrost eksportu ropy naftowej

"Dane S&P CAS podobnie jak Kpler potwierdzają zauważalny wzrost eksportu ropy naftowej z regionu Bliskiego Wschodu. We wrześniu eksport ropy naftowej z całego regionu Bliskiego Wschodu z uwzględnieniem Cieśniny Ormuz, terminalu Fudżajra nad Zatoką Omańską i terminali nad Morzem Czerwonym wzrósł do 13 mln bbl/d i był najwyższy od czerwca. Sierpniowy poziom eksportu z całego regionu Bliskiego Wschodu wzrósł do około 65 proc. wielkości sprzed wybuchu wojny, czyli lutego. Bezpośredni eksport przez Cieśninę Ormuz pozostaje nadal na niskim poziomie około 1 mln bbl/d. Rekordowy poziom 7 mln bbl/d osiągnął eksport STS (ship to skip) w Zatoce Omańskiej. Głównymi punktami przeładunkowymi są wody w okolicach portu Sohar (Oman) i Fudżajra (ZEA), gdzie ropa przeładowywana jest na duże tankowce VLCC.Lipiec był ostatnim miesiącem eksportu irańskiej ropy przez Ormuz ze względu na amerykańską blokadę portów" – czytamy w komentarzu rynkowym.

Eksperci wskazują, że Departament Energii USA (DoE) uwolni ostatnią partie 40 mln bbl/d z rezerw strategicznych w ramach ogłoszonego 11 marca tego roku skoordynowanego uwolnienia rezerw we współpracy z Międzynarodową Agencją Energii. "W ramach ogłoszonego przez DoE 29 września przetargu oferty można składać do 6 października, a ropa z rezerw strategicznych ma trafić na rynek w listopadzie i grudniu. Zwycięzcy przetargu będą mieli czas do 2029 roku na zwrot ropy naftowej z dodatkową 'premią'. Sekretarz energii USA mówił w ubiegłym tygodniu, że każda uwolniona baryłka ropy uzupełni w późniejszym okresie system rezerw strategicznych z 'premią', czyli powróci około 1,25 baryłki. Amerykański poziom rezerw strategicznych 283,8 mln bbl jest najniższy od października 1982 roku i szacuje się, że jest poziom bliski minimum operacyjnego" – podkreślają analitycy.

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