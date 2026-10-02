Kłopoty organizacji Romanowskiego. Jest zawiadomienie

"Sąd Okręgowy Warszawie wydał Marcinowi Romanowskiemu list żelazny, uchylając środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania od momentu uprawomocnienia się orzeczenia! Mój Klient na terytorium Polski nie będzie mógł być zatrzymany i tymczasowo aresztowany, a ENA "upada", jeśli postanowienie Sądu się uprawomocni" – poinformował w środę mec. Bartosz Lewandowski.

Jak podkreślił prawnik: "Sąd stwierdził przy tym, że nie ma żadnego potwierdzenia, aby Marcin Romanowski był na terytorium Naddniestrza, ale nie ma to znaczenia dla wydanie listu skoro na pewno nie przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a przepis wymaga wyłączenia ustalenia co do tej okoliczności".

Zawiadomienie na organizację, w której pracował Romanowski

Kłopoty może mieć natomiast organizacja, w której zatrudniony był polityk Prawa i Sprawiedliwości. Kancelaria premiera Węgier złożyła bowiem do prokuratury zawiadomienie na Centrum Praw Podstawowych. Chodzi m.in. o podejrzenie oszustwa i niewłaściwego zarządzania środkami publicznymi.

Centrum Praw Podstawowych jest powiązana ze środowiskiem politycznym byłego premiera Viktora Orbana. "Romanowski objął stanowisko szefa należącego do struktur CPP Polsko-Węgierskiego Instytutu Wolności w kwietniu 2025 r., już po tym, jak uzyskał ochronę międzynarodową na Węgrzech" – podaje Onet.pl.

Co znalazło się w zawiadomieniu?

Portal zwraca uwagę, że podejrzenia dotyczące działań Centrum Praw Podstawowych dotyczą lat 2021-2024. "Z zawiadomienia kancelarii węgierskiego premiera wynika, że organizacja otrzymała wówczas równowartość około 5 mln zł, a przeprowadzona kontrola wykazała nieprawidłowości w wydawaniu 2 mln zł. Pieniądze te miały trafiać na konta trzech osób z kierownictwa organizacji" – czytamy.

Ze złożonego zawiadomienia wynika, że środki w ramach jednego z projektów organizowanych przez Centrum Praw Podstawowych miały zostać wydane bez otwartego konkursu.

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