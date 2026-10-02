Urbańska z ważnym apelem. "Żeby później nie pluć sobie w brodę"

Piosenkarka i aktorka Natasza Urbańska w piątkowe popołudnie uczestniczyła w wydarzeniu poświęconym kampanii „Dotykam=Wygrywam”, której celem jest przypominanie kobietom o znaczeniu samobadania piersi i profilaktyki nowotworowej.

Podczas konferencji prasowej artystka nawiązała do własnych doświadczeń. Niedawno poinformowała publicznie o chorobie nowotworowej. Jak przyznała, po ujawnieniu diagnozy spotkała się z dużym wsparciem.

– Przede wszystkim myślę, że siostrzeństwo jest dobrym tytułem dla tej kampanii, bo widzę coraz więcej wsparcia między kobietami. Ja odzyskałam takie wsparcie, kiedy podzieliłam się wiadomością o mojej chorobie i bardzo dziękuję wam — moje miłe panie i panowie — za to wsparcie, bo to jest niezwykle ważne w trudnych momentach – mówiła Urbańska.

Artystka zachęcała, by do badań profilaktycznych namawiać również najbliższe osoby. Jak stwierdziła, sama chętnie zabrałaby na nie swoją siostrę i córkę. – Ja bym po prostu wzięła pod pachę moją siostrę, moją córkę i poszłybyśmy na te badania wspólnie w ramach kawy. To jest właśnie moment, bo w taki sposób możemy po prostu wygrać życie i nie ma co się zastanawiać – podkreśliła.

Natasza Urbańska apeluje do kobiet. "Trzeba iść do lekarza"

Urbańska zwróciła również uwagę na obawy, które mogą powodować odkładanie wizyty u lekarza. Przywołała funkcjonujące przez lata podejście, zgodnie z którym lepiej się nie badać z obawy przed wykryciem choroby. – Zawsze panowała jakaś taka sekwencja: „Nie idź do lekarza, bo jeszcze coś ci znajdzie”. A właśnie uważam, że trzeba iść do tego lekarza, żeby dowiedzieć się, że jestem zdrowa, że nic mi nie jest, żeby później nie pluć sobie w brodę. Takie uświadamianie i otwieranie głów jest niezwykle ważne – powiedziała.

Na zakończenie piosenkarka ponownie podkreśliła znaczenie wzajemnego wsparcia kobiet i regularnej profilaktyki: – Czy to będzie bliska tobie osoba, czy to będzie siostra, czy to będzie córka, czy matka, czy to będzie twoja przyjaciółka, czy może po prostu kobieta, którą spotykasz podczas pracy czy współpracy — to nie ma znaczenia. Po prostu otwierajmy się na to i badajmy się, bo ta profilaktyka ratuje nam życie.

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