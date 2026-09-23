Natasza Urbańska przekazała trudną wiadomość. "Jestem w trakcie leczenia"

Natasza Urbańska opublikowała w mediach społecznościowych nagranie, w którym zdecydowała się opowiedzieć o swoim stanie zdrowia. Jak zaznaczyła na początku, jest to dla niej "trudny post". Artystka wyjaśniła, dlaczego w ostatnim czasie była zmuszona zrezygnować z części występów.

– Byłam zmuszona odwołać wiele koncertów, w tym obchody mojego 30-lecia. Bardzo ważne koncerty dla mnie, które już były wyprzedane. Czuję się zobowiązana i czysto po ludzku, szczerze chciałam podzielić się z wami ważną informacją na temat mojego zdrowia – powiedziała.

"Zdiagnozowano u mnie nowotwór"

W dalszej części nagrania Urbańska ujawniła, że jest w trakcie terapii onkologicznej.

– Zdiagnozowano u mnie nowotwór. Jestem w trakcie leczenia onkologicznego. Moi bliscy, lekarze, którzy mnie prowadzą – wszyscy jesteśmy dobrej myśli, ale musiałam zwolnić. Takie koncerty, prawie trzygodzinne, w tym czasie są nie do wykonania. Terapia zabiera mi moje siły witalne, zabiera mi tym samym zdrówko – przekazała. Artystka nie podała, jaki rodzaj nowotworu u niej zdiagnozowano ani na jakim etapie znajduje się choroba. Poprosiła natomiast swoich odbiorców o wyrozumiałość.

– Nie rozstaję się ze sceną. Jak tylko mogę, pojawiam się w trakcie koncertów, programów telewizyjnych. Bardzo was proszę o wyrozumiałość, o odrobinę ciepła, kiedy myślicie o mnie – powiedziała.

Urbańska apeluje o badania

Przy okazji osobistego wyznania Urbańska zwróciła się do swoich fanów z apelem dotyczącym profilaktyki. – Namawiam was, żebyście dbali o siebie, żebyście się badali, bo profilaktyka jest bardzo ważna. Dużo zdrówka wam życzę. Ja troszkę zwalniam, ale widzimy się – zakończyła.

Pod nagraniem pojawiło się wiele komentarzy ze słowami wsparcia. Zareagowali m.in. Sandra Kubicka, Dominika Gwit, Julia Wieniawa, Barbara Kurdej-Szatan i Rafał Brzozowski. "Kochana nasza, nie trać tego optymizmu, który w sobie masz. Myślę o Tobie ciepło!" – napisała Sandra Kubicka. "Nataszko... Zdrowiej! Jesteś wspaniała" – zwróciła się do artystki Julia Wieniawa.

Rafał Brzozowski napisał z kolei: "Nataszko, będzie dobrze! Musi być i nie ma innej opcji! Siły, zdrowia i spokoju! Uściski".

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