Brak polskiego mieszczaństwa – klucz do historii Polski

Jest to oczywiście historia napisana przez szlachtę i jej potomków. W ostatnim czasie zaczęło się wreszcie mówić o nieobecności w niej chłopów, którzy przez wieki byli „niemi”, a którzy ciężko pracowali na swój chleb. Jest jeszcze jedna olbrzymia luka w naszej historiografii związana z faktem, że przez wieki mieszczaństwo w Polsce było zdominowane przez obcych, głównie Niemców i Żydów – ich rola w gospodarce nigdy nie stała się istotną częścią polskiej historii narodowej. Niewykształcenie się świadomego siebie i silnego ekonomicznie oraz politycznie polskiego mieszczaństwa miało skutki dalekosiężne, odczuwane w Polsce do dziś, a zupełnie nieuświadomione. W związki z tym, że to właśnie mieszczaństwo zdominowało ostatecznie rozwój świata zachodniego, związana z tym wiedza i sposób myślenia nigdy nie zostały zinternalizowane przez polską psychikę narodową. Psychika ta została całkowicie zdominowana przez konstrukcję umysłową polskiego szlachcica, właściciela folwarku, którego horyzonty myślowe kończyły się na własnych przywilejach i tymże folwarku.

Przyjrzyjmy się bliżej temu, jakie to miało skutki i przełożenie na historię Polski.