"Siła wyższa". Polska spółka przewiduje kłopoty

Decyzja jest związana ze wzrostem stężenia tlenku węgla w ścianie C-2 pokł. 505/1 w KWK "Borynia-Zofiówka" Ruch Zofiówka i profilaktycznym, czasowym otamowaniem ściany celem ograniczenia wzrostu zagrożenia i powstania pożaru endogenicznego. Spółka na chwilę obecną przewiduje utratę wolumenu produkcji w 2026 roku w wysokości ok. 157 tys. ton.

Spółka reaguje na sytuację. Co z utraconym ubytkiem JSW?

"Spółka podjęła działania organizacyjne w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej mające na celu zminimalizowanie utraconego ubytku. W przypadku istotnych zmian wynikających z podjętych działań oraz prowadzonych analiz, JSW będzie o nich informowała w odrębnych raportach bieżących" – czytamy w komunikacie.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

JSW prowadzi rozmowy o pożyczce

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) kontynuuje ustalenia z Agencją Rozwoju Przemysłu (ARP) ws. udzielenia spółce pożyczki do kwoty 1066 mln zł.

Uzyskanie pożyczki nie determinuje jednak, czy JSW zrezygnuje ze sprzedaży spółek Przedsiębiorstwo Budowy Szybów (PBSz) i Jastrzębskie Zakłady Remontowe (JZR), wynika ze słów prezesa Bogusława Oleksego. Prezes zapewnił też, że przyjęty przez spółkę program naprawczy jest realizowalny i że będzie transparentnie rozliczany na bieżąco.

"To jest program ambitny, ale realizowalny. [...] Wierzymy, że on może być zrealizowany. Jest instrumentem o charakterze spójnym" – powiedział Oleksy podczas konferencji prasowej.

"Ten nasz program jest bardzo elastyczny i otwarty. Będziemy wchłaniać kolejne pomysły i reagować na to, co się dzieje na rynku" – dodał.

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